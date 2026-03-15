Andrade habla de AEW Revolution, WWE, mujeres y más

Camino a AEW Revolution 2026, Andrade El Ídolo habla sobre su lucha con Bandido, el conflicto con WWE, las mujeres y los selfies, quitarse los pantalones y más. No te piedas las mejores declaraciones del luchador de México en su reciente entrevista con SHAK Wrestling.

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El viral momento de “quitarse los pantalones”

“Primero les cuento la historia, porque yo soy de México y hablo español, así que a veces entiendo lo que dice la gente, pero otras veces, cuando gritan muy fuerte, no alcanzo a entender bien. Entonces le pregunté al árbitro qué quería el público, por qué no se callaban, y me dijo que estaban gritando ‘quítate los pantalones’. Yo siempre llevo las trusas de lucha debajo del pantalón, siempre, así que dije: ‘¿Eso es lo que quieren? Pues vale’. Me quité el pantalón y empecé a luchar con las trusas. Esa es la historia. Se hizo viral y ahora en las arenas la gente sigue gritándome ‘quítate los pantalones’. A veces lo hago y a veces les digo: ‘No, hoy no… cuando gane’.”

Su historia con Bandido desde la infancia

“Conozco a Bandido desde que yo tenía 14 años. Yo debuté a los 13 y soy de Gómez Palacio, Durango, mientras que él es de una ciudad muy cercana, como a cinco minutos. Cuando yo era muy joven y estaba empezando, él era un niño, tendría seis o siete años. Hace unos años me dijo que se acordaba de verme luchar cuando yo tenía 13, 14 o 15 años, y que por eso él ama este deporte. Eso fue muy especial para mí.”

Lo que significa enfrentarse ahora a Bandido

“Nunca habíamos tenido una lucha individual. En Triple A coincidimos alguna vez, pero en combates de tercias o cosas así. Ahora esta es una gran oportunidad, porque siento que Andrade El Ídolo, el verdadero Latino Man, está viviendo su mejor momento. Estoy en el mejor punto de mi carrera y es el momento de demostrar quién es Andrade, de enseñar que soy mejor que Bandido. Quizá él también quiere demostrar que puede vencer a su ídolo, pero yo quiero vencer a este chico. Tiene muchísimo talento, es increíble en el ring y lo tiene todo. Creo que vamos a dar lo mejor y sé que vamos a robarnos el show. Tenemos que robarnos el show.”

El crecimiento de la lucha libre mexicana

“Sé que Bandido es muy bueno y tuvo un gran año. Es uno de los mejores luchadores mexicanos del mundo. A veces no me gusta tanto luchar mexicano contra mexicano porque yo ya luché muchísimo en México, contra muchísimos mexicanos, y me gusta enfrentarme a gente diferente, de otros países y otros estilos. Por eso me gusta AEW, porque mezcla estilos. Pero esta vez es diferente, porque ahora estoy frente a alguien que de niño me pedía fotos y hoy está luchando conmigo. Eso hace todo más especial.”

Su regreso a AEW y su evolución personal

“Cada año sigo creciendo y madurando más. Mi mente ahora es diferente y veo la lucha libre de otra manera. Estoy intentando encontrar la mejor forma de destacar y de verme distinto a los ojos de todos. Cuando regresé a AEW, mucha gente no sabía qué esperar. Pero me dieron una gran oportunidad enseguida contra Kenny Omega, y ahí supe que era el momento de demostrarle a todos, a la empresa y a los fans, quién es Andrade El Ídolo.”

La importancia de vencer a Kenny Omega

“Cuando me dijeron que iba a luchar con Kenny Omega pensé: ‘Es ahora o nunca’. Tenía que enseñarle a todos quién soy. Creo que hice un gran trabajo y vencer a Kenny Omega fue una de las mejores victorias de mi vida. Siento que ahí la empresa empezó a creer en mí, a ver que puedo luchar con los mejores. Después llegaron combates con Swerve y con Hangman, y ese fue el momento en el que la gente empezó a poner los ojos sobre mí.”

Más oportunidades y la mira puesta en el campeonato

“Ahora me siento sano, enfocado totalmente en la lucha libre y eso me ha dado más oportunidades. Antes no sentía que me dieran tantas opciones en individual; muchas veces era más en grupo. Ahora sigo teniendo relación con grupos, pero también estoy compitiendo individualmente contra los grandes nombres. Tuve la lucha con Kenny, luego con Swerve, luego con Hangman… y sabía que tenía que romperla. Lo hice, y ahora creo que la empresa confía más en mí y me va dando más oportunidades. Yo estoy en la fila por el Campeonato Mundial de AEW. Estoy en la fila, esperando el momento perfecto.”

Su postura sobre el conflicto contractual con WWE

“Es difícil hablar de eso, porque al final siempre hay competencia. Los luchadores compiten entre sí, y las empresas también compiten. Yo quiero demostrar que soy mejor que Kenny, que soy mejor que MJF, y así funciona este negocio. No sé si fue la mejor manera o no, pero eso ya pasó. Ahora estoy feliz aquí en AEW, de vuelta en AEW, mostrándole a todos quién es Andrade El Ídolo. Estoy feliz en este momento.”

Cómo nació el spot del selfie con las fans

“En AEW el 90 o el 95 por ciento de los luchadores son increíbles y todos quieren hacer lo mejor, todos quieren destacar. Siempre hay competencia, también dentro de los combates. Yo pensaba que necesitaba hacer algo diferente. Entonces llegó la idea: ‘Soy latino y me veo bien’. Sé que muchas chicas quieren una foto conmigo, pero desde un lado heel, arrogante, así que pensé: ‘Vale, ¿quieres una foto con este tipo guapo? Pues vamos a tomarnos una’. A la gente le gustó, a las mujeres les gustó, y creo que todavía sigo construyendo ese personaje.”

El meme de “How you know?”

“Sí, claro que recuerdo eso. Creo que en ese momento detrás de cámaras no estaba pensando en el personaje, ni en ser rudo, ni en verme arrogante, ni nada de eso. Simplemente era yo siendo yo. No sabía exactamente por dónde iba la conversación en ese momento, y por eso salió de forma natural. Para mí ‘How you know?’ puede tener dos significados. Puede ser como cuando hablas con un amigo y le preguntas cómo sabe algo de otra persona, cómo sabe si son amigos, si tienen una relación, o cualquier cosa. Fue algo natural y por eso conectó.”

El mensaje final para sus fans y para las mujeres que quieren una selfie

“Para los fans… bueno, para las fans, especialmente, si quieren una selfie, solo háganmelo saber. El verdadero Latino Man estará en Los Ángeles este domingo. Nos vemos allí.”