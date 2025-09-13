En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que el talentoso luchador mexicano, Andrade el Ídolo, está fuera de WWE. Así lo ha informado Sean Ross Sapp, quien confirmó con sus fuentes internas en WWE los rumores que los fans estaban esparciendo en X, antes Twitter.

Y es que, en horas de la mañana, los fanáticos se percataron que, de manera totalmente silenciosa, WWE había movido el perfil de Andrade de luchadores activos a WWE Alumni, los alumnos del pasado en el sitio web oficial de WWE.

► Andrade, fuera de WWE por segunda ocasión en su carrera

Por ahora, no se sabe nada de la salida de Andrade el Ídolo, pero Sean Ross Sapp de Fightful Select ha especulado que podría tratarse de que el mexicano solicitara su liberación contractual de WWE.

Andrade el Ídolo salió de WWE en 2021, en su primera etapa. Posteriormente, llegó a AEW y salió de allí en el año 2023. En 2004, decidió retornar a WWE y apareció como sorpresa en el Royal Rumble 2024. Andrade luego fue Campeón WWE Speed, tras derrotar a Ricochet, fue el segundo monarca y tuvo el título 159 días en su poder. Últimamente, estaba haciendo un gran equipo con Rey Fénix en SmackDown.