¿Andrade enojado en evento de The Crash en Tijuana?

Ha salido el rumor de que el luchador mexicano Andrade se fue enojado de un evento de The Crash en la ciudad de Tijuana, lo cual no sería cierto, según el también ex de la WWE Karl Anderson, como da a conocer en un episodio reciente de su pódcast Talk’n Shop. En este show, The Crash XIV Aniversario, donde «El Ídolo» no luchó, Anderson y su amigo Luke Gallows ganaron el Campeonato de Parejas The Crash. Por cierto, el propio guerrero azteca contestó así al rumor:

Fui a la comida china al tal HK!!! https://t.co/SmMRu5BLry — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) November 11, 2025

► ¿Andrade enojado en Tijuana?

“Hubo informes de que Andrade, el campeón de The Crash Lucha Libre, estuvo allí y se fue hecho polvo, enfadado, que tuvo problemas y se marchó. Yo estoy aquí para decir que estuve con Andrade, hombro con hombro con él, haciendo la firma, firmando para los fans. Un montón de fans increíbles en Tijuana”.

“La firma terminó. Él se fue a backstage. Nosotros fuimos a backstage. Él nos vio ganar los Campeonatos por Parejas de The Crash Lucha Libre de Tijuana. Vio todo el show. Nosotros nos fuimos antes de que Andrade se fuera, en cuanto terminó nuestro combate… Su cara estaba sonriente, estaba feliz, estaba bien, y no había molestia, ni problemas, nada de esa historia, un no–tema”.

“Le hice un par de preguntas sobre si estaba bien… No voy a meterme en esas cuestiones. Este negocio es una locura. No voy a meterme en los asuntos legales que él pueda tener. Conozco su historia. La conozco. La conozco, pero no me corresponde sentarme aquí y contarle a todo el mundo lo que está pasando. Sé lo que está pasando, pero mi punto es que nadie lo sabe salvo yo”.

“Estoy seguro de que algo saldrá pronto. Pero lo más importante es que solo espero que mi amigo esté bien, y lo está. Lo vi en persona. Se ve genial. Está bien”.