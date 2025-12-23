Andrade el Ídolo regresa a NJPW: Luchará en Wrestle Kingdom 20

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso luchador mexicano, Andrade el Ídolo, logró llegar a un acuerdo con WWE a través de sus abogados, para que la empresa ya no ejecute de manera completa la cláusula de no competencia que lo hacía no poder luchar a nivel mundial durante un año tras su salida de WWE.

Y es por ese motivo, que Andrade anunció su regreso a NJPW, empresa a la cual volverá tras más de 10 años, pues su última aparición allí fue el 19 de enero de 2015, cuando todavía era La Sombra y venció a Máscara Dorada en el Karakuen Hall de Tokio, Japón.

► Así anunció Andrade el Ídolo su regreso a NJPW

Estas fueron las declaraciones de Andrade, en un video publicado por NJPW en sus redes sociales y YouTube:

«Hola. Mi nombre es Andrade el Ídolo. La Sombra está de regreso en Japón. Y no voy a ir a visitar a Hiroshi Tanahashi. Tengo negocios por todo el mundo. Pero, ten Japón, tengo un muy buen negocio con mis amigos, mis socios del United Empire. Amigos. Los veo en Wrestle Kingdom 20. ¡Nos vemos!»

NJPW Wrestle Kingdom 20 se realizará el domingo 4 de enero de 2026, desde el Tokyo Dome en Tokio, Japón.Andrade el Ídolo se unirá al United Empire, conformado por Callum Newman, Great-O-Khan y HENARE, así como un luchador no anunciado todavía, para enfrentarse al BULLET CLUB War Dogs, equipo conformado por David Finlay, Drilla Moloney y Gabe Kidd, así como también a Hiroku Takahashi y Shingo Takagi.