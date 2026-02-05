AEW Dynamite: Andrade el Ídolo derrotó a Kenny Omega por culpa de Swerve Strickland

La recta final de la Contender’s Series por el puesto de retador #1 al Campeonato Mundial AEW fue esta lucha entre Kenny Omega y Andrade el Ídolo. Minutos antes, ‘Hangman’ Adam Page había cobrado su boleto para la final al vencer a Mark Davis, reduciendo el número de rivales que representan un peligro para MJF.

► Momentos clave

No se puede decir que hayan comenzado la lucha de manera caballerosa, pues casi de inmediato estaban intercambiando machetazos al pecho. Andrade optó por un piquete a los ojos, llevando luego la lucha afuera del ring.

Al regresar, se fueron a las alturas, desde donde Omega aplicó superplex. Andrade se recuperó, y un par de minutos después logró la serie de súplex Three Amigos, ejecutando el último afuera del ring tras rodarse ambos. Andrade regresó al encordado sólo para lanzarse con un espectacular tornillo.

Omega se veía en malas condiciones. Cada vez que quería ascender al ring, el mexicano se encargaba de enviarlo de vuelta al piso. Finalmente, él mismo lo subió y le aplicó un candado a la cabeza. Otra llave que logró poco después fue la cruceta a las piernas, la cual reforzó con un puente olímpico, al estilo de Charlotte Flair.

Fuerte intercambio de puñetazos y codazos. Un par de Snap Dragons por parte de Omega. Andrade se fue a una esquina, a donde Omega lo siguió con V-Trigger a la espalda. Quiso terminar con One Winged Angel desde las alturas, pero Andrade se zafó, y casi de inmediato le aplicó DDT. Buscó el toque de espaldas tras rodillazos en la esquina.

Omega logró otro V-Trigger. Andrade bloqueó uno más con su combo de finta y codazo. En eso, Don Callis fue a darle el destornillador a Andrade. Swerve Strickland apareció y le quitó el arma. Omega quiso aplicar One Winged Angel, pero Andrade lo fauleó mientras la réferi Aubrey Edwards estaba distraída con Strickland. Andrade terminó la lucha con su movida DM o Tranquila Night.

► ¿Y ahora qué?

Omega se molestó por la intervención de Strickland, pues aunque quiso ayudar, terminó perjudicándolo. Ambos se hicieron de palabras, y parece que está en puerta una rivalidad.