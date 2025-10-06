Andrade desmiente último informe de Dave Meltzer

Andrade nunca debió volver a WWE en circunstancias bastante controvertidas, pero no tardó mucho para hacer su regreso a AEW como el nuevo miembro de la Don Callis Family durante el episosio de Dynamite del 1 de octubre, marcando así su segunda etapa en la compañía.

► Andrade confirma su buena relación con Tony Khan

Tras su regreso a AEW, que no estuvo alejado de la controversia, el luchador mexicano recurrió a su cuenta de X para desmentir un informe de Dave Meltzer, diciéndole que habla demasiado sin pruebas. Andrade explicó que, cuando terminó su contrato con AEW, fue personalmente a agradecerle a Tony Khan en persona por haberle dado la oportunidad de trabajar allí, y concluyó su mensaje diciendo que Meltzer sigue perjudicando la industria de la lucha libre y le deseó lo mejor.

«Dave Meltzer, dices demasiadas tonterías sin pruebas, y señor, solo le diré una cosa: cuando terminó mi contrato con AEW, fui personalmente a agradecerle al SR. TONY KHAN por la oportunidad de estar en AEW, y eso es todo lo que le diré. Si quisiera hablar más, le demostraría que se equivoca en muchas cosas. ¡Pero sigue arruinando el negocio! ¡Yo le deseo lo mejor!»

El contexto de lo dicho por Andrade viene después de que Dave Meltzer hablara sobre la decisión de Tony Khan de renovar el contrato con Andrade en el reciente Wrestling Observer Radio, afirmando que Tony creía que tenían un nuevo contrato listo con WWE antes de que finalice su primera etapa en AEW, e incluso se atrevió a comparar su caso con la de otros luchadores como Malakai Black, William Regal y Miro, afirmando que no tuvieron éxito a largo plazo en AEW y que la veían principalmente como un plan B.