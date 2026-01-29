Swerve Strickland y Andrade el Ídolo se enfrentaron en la contienda estelar de AEW Dynamite. Ambos son parte del selecto grupo que está buscando una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en Revolution.

► Momentos clave

Ambos empezaron la lucha con movidas de lucha clásica, incluyendo un fuerte candado por parte del mexicano, mismo que Strickland se quitó de manera elegante.

Cuando las acciones subieron de tono —y el público mismo estaba a tono—, vimos una Frankensteiner desde las alturas por parte de Strickland. Su rival respondió con un lance suicida que le dio un par de minutos de respiro. Poco después, Andrade insistió con el candado a la cabeza por un buen rato. Strickland quiso reaccionar, pero fue sacado del ring. Andrade lo siguió con un espectacular tornillo. De regreso al encordado, conectó su doble moonsault para dos segundos.

Strickland intentó aplicarle a Andrade un martinete estilo Mick Foley en la barricada de protección. Andrade logró quitarse el castigo, pero se fauleó en el intento.

Intercambio de codazos en las sienes. Andrade hizo su finta de patada seguida de codazo en reversa en pleno rostro. Andrade quiso rematar con embestida. Strickland lo interceptó con Last Call. Sólo dos segundos.

Strickland subió a las alturas. Andrade lo bajó con Super Poison Rana. Luego sus rodillazos y Tranquila Night para dos segundos.

Andrade intentó rana, y al ponerse de pie, recibió Last Call. Strickland se preparaba para terminar al mexicano, pero éste lo fauleó sin que viera la réferi y luego le aplicó Tranquila Night para llevarse la lucha.

► ¿Y ahora qué?

La próxima semana, Andrade enfrentará a Kenny Omega en el camino hacia Grand Slam Australia y con la mira puesta en la lucha por el título ante MJF en Revolutiom.