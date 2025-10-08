Andrade debutará en la escena europea de la mano de APC

Podríamos poner la mesa el debate de si realmente la candencia de la escena «indie» hoy día luce cual gigante con pies de barro, pues muchas promotoras recurren a estrellas ajenas a su universo para llenar recintos, más allá de que ofrezcan un buen producto. Praxis que a menudo practica Association les Professionnels du Catch (APC).

Sobre todo, desde que tiene la oportunidad de programar a nombres de AEW. ¿Quién culparía entonces a la promotora francesa de aprovechar tamaño gancho promocional? Y la culpen o no, APC continuará haciéndolo mientras pueda. Algo que se comprobó el pasado domingo durante su más reciente show, New World.

Allí, como ya informamos, Kevin Knight ocupó el estelar yendo contra Kuro por el Campeonato Mundial APC. Y minutos antes, hubo un tremendo anuncio, que generó grandes reacciones entre el público presente: Andrade será parte del próximo show de aniversario de APC, previsto para el 10 de enero, desde su habitual fortín, el Studio Jenny de Nanterre. Sin concretar la naturaleza de su implicación, suponemos que el azteca luchará, en lo que sería su primer combate bajo los focos de una promotora europea.

E incluso, al igual que Knight, tal vez Andrade compita por el Campeonato Mundial APC. Dos días antes de la celebración de New World, «el Ídolo» se hizo con el título máximo de The Crash. ¿Lograría repetir suerte y conquistar su segundo oro de la escena alternativa?

► Resultados APC New World

Seguidamente, todo lo que dio de sí New World, celebrado en dicho Studio Jenny de Nanterre, y que pudo seguirse en directo de forma gratuita vía canal de YouTube de APC, donde está disponible para su visualización en diferido.

TRIPLE AMENAZA: Ricky Sosa derrotó a Thiago Montero y Joseph Fenech Jr . Inicialmente, la lucha iba a ser un mano a mano entre Sosa y Montero, y Fenech Jr., sin hueco en el cartel, obligó a convertirla en un baile a tres. Algunos spots no acabaron de conectar, pero en general una buena lucha, bastante vertiginosa. Y precisamente Sosa, el técnico del encuentro, protagonizó una victoria de rudo, muy oportunista, pues cuando Fenech tenía virtualmente batido a Montero, lo sacó del ring y le robó el pin. Un iracundo Fenech atacó a Sosa en las postrimerías, pero Mecca, colega de Sosa (ambos son los actuales monarcas de duplas de OTT), hizo el salve.

. Inicialmente, la lucha iba a ser un mano a mano entre Sosa y Montero, y Fenech Jr., sin hueco en el cartel, obligó a convertirla en un baile a tres. Algunos spots no acabaron de conectar, pero en general una buena lucha, bastante vertiginosa. Y precisamente Sosa, el técnico del encuentro, protagonizó una victoria de rudo, muy oportunista, pues cuando Fenech tenía virtualmente batido a Montero, lo sacó del ring y le robó el pin. Un iracundo Fenech atacó a Sosa en las postrimerías, pero Mecca, colega de Sosa (ambos son los actuales monarcas de duplas de OTT), hizo el salve. Ravage derrotó a Céline Faery . Estos dos antiguos amigos de Niouks dirimieron sus diferencias tras la tumultuosa implosión del grupo meses atrás. El contraste de tamaños era muy notable, y por momentos, los ataques de Faery se vieron poco creíbles. Ravage tuvo que valerse de una lesión que Faery se hizo sola en los compases iniciales, aunque consiguió que se rindiera. Faery le recordó que un día fueron amigos, pero el enmascarado no quiso mirar atrás y la finiquitó con un Martinete para la cuenta de tres, entre abucheos del respetable.

. Estos dos antiguos amigos de Niouks dirimieron sus diferencias tras la tumultuosa implosión del grupo meses atrás. El contraste de tamaños era muy notable, y por momentos, los ataques de Faery se vieron poco creíbles. Ravage tuvo que valerse de una lesión que Faery se hizo sola en los compases iniciales, aunque consiguió que se rindiera. Faery le recordó que un día fueron amigos, pero el enmascarado no quiso mirar atrás y la finiquitó con un Martinete para la cuenta de tres, entre abucheos del respetable. CAMPEONATO EVOLUTION APC, LUCHA A CUATRO BANDAS: JGU (c) derrotó a Josh T, Griff y AD Leonis para retener el título . JGU pudo conservar su oro luego de que Josh T sacara del ring a AD Leonis (estos dos son compañeros en La Tactique) con una patada fortuita y seguidamente, se comiera una Lanza, el remate de la monarca (un movimiento similar al Luna Landing de Dani Luna) y la cuenta de tres.

. JGU pudo conservar su oro luego de que Josh T sacara del ring a AD Leonis (estos dos son compañeros en La Tactique) con una patada fortuita y seguidamente, se comiera una Lanza, el remate de la monarca (un movimiento similar al Luna Landing de Dani Luna) y la cuenta de tres. Mecca derrotó a Will Kroos . Con King Kong y Godzilla compararon Niko TB y Remy, comentaristas del show, a Mecca y Kroos. Estos no rompieron nada, pero estuvieron a punto, cuando para librarse de un Mataleón, Kroos lanzó al francés contra un esquinero y casi descoyunta el ring. Un gran choque de colosos, impulsado por el público, que estuvo a muerte con Mecca. El Campeón Atlas PROGRESS, debutante en APC, fue puesto de espaldas planas después de un Superplex (que también estuvo cerca de hundir el ring) y un Moonsault. En el poscombate, Joseph Fenech Jr. atacó a Mecca.

. Con King Kong y Godzilla compararon Niko TB y Remy, comentaristas del show, a Mecca y Kroos. Estos no rompieron nada, pero estuvieron a punto, cuando para librarse de un Mataleón, Kroos lanzó al francés contra un esquinero y casi descoyunta el ring. Un gran choque de colosos, impulsado por el público, que estuvo a muerte con Mecca. El Campeón Atlas PROGRESS, debutante en APC, fue puesto de espaldas planas después de un Superplex (que también estuvo cerca de hundir el ring) y un Moonsault. En el poscombate, Joseph Fenech Jr. atacó a Mecca. CAMPEONATO DE PAREJAS APC, PELEA CALLEJERA: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) derrotaron a Idolatry (Erin Ordo y Nate Prince) para retener el título . Valiéndose de una misma cadena, Bolat y Eriti logaron rendir a Ordo y Prince al mismo tiempo, en una batalla donde igualmente el público impulsó a los protagonistas a que dieran su mejor versión y donde interfirieron AD Leonis y Josh T en favor de Idolatry y JGU en favor de Suplex Republik, sus propias facciones. En las postrimerías, Thiago Montero, líder de La Tactique, dijo que era hora de una remodelación y expulsó violentamente a Josh T, Ordo y Prince, para incorporar a Griff. Sólo se salvó Leonis, quien quedó un tanto contrariado.

. Valiéndose de una misma cadena, Bolat y Eriti logaron rendir a Ordo y Prince al mismo tiempo, en una batalla donde igualmente el público impulsó a los protagonistas a que dieran su mejor versión y donde interfirieron AD Leonis y Josh T en favor de Idolatry y JGU en favor de Suplex Republik, sus propias facciones. En las postrimerías, Thiago Montero, líder de La Tactique, dijo que era hora de una remodelación y expulsó violentamente a Josh T, Ordo y Prince, para incorporar a Griff. Sólo se salvó Leonis, quien quedó un tanto contrariado. CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) vs. Kevin Knight acabó en empate. Enorme estelar, plagado de secuencias impresionantes, donde Kuro demostró, al fin y al cabo, ser un luchador élite, y donde este y Knight parecieron haber compartido ring toda la vida. El campeón evitó una segunda Plancha consecutiva de Knight y lo atrapó en una enredadera, pero el estadounidense logró rodarlo y ambos se pusieron de espaldas planas, consumando al mismo tiempo una cuenta de tres. Knight pidió entonces que reiniciaran la lucha, y antes de que la campana volviera a sonar, Thiago Montero y Griif atacaron por la espalda a los protagonistas, hasta que Cuma Bolat, Zack Eriti y JGU los ahuyentaron. La lucha ya no se reinició, aunque Knight tomó el micro otra vez y le dijo a Kuro que se verían las caras de nuevo y que lo harían en EE.UU. Como epílogo, Man Like DeReiss, en vídeo pregrabado, anunció que sería el siguiente retador de Kuro, en Winter Shock (7 de diciembre).

Las tres últimas luchas de la velada hicieron grande a esta, cuyo inicio no resultó del todo brillante. Pero una vez fue turno para Mecca y Kroos, todo fue in crescendo hasta el final, incluido ese anuncio en el epílogo, y pasando por el de Andrade y la «Street Fight». El leitmotiv de New World estaba en que tras la marcha de Aigle Blanc, APC tenía que mirar hacia el futuro, hacia un nuevo mundo. Y desde luego, con talentos como Kuro, Suplex Republik y Mecca, su futuro se antoja ilusionante.

8/10.

