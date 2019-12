Video: La entrada de Andrade como Campeón de los Estados Unidos

El reinado de Andrade como Campeón de los Estados Unidos se mantiene de momento en eventos no televisados. No será hasta pasado mañana cuando aparezca por primera vez en pantalla con el título. Entonces deberíamos ver también quien es su primer retador. ¿Humberto Carrillo? Recordemos que los mexicanos se encuentran en una rivalidad, durante la cual además el rudo impidió que su compatriota tuviera una oportunidad por el cetro esta misma semana contra Rey Mysterio, que también podría querer recuperar su corona.

Y en evento no televisados continúa. Después de que el regiomontano consiguiera el título en un house show en el Madison Square Garden, ahora vemos su primera entrada con el mismo en su cintura en otro, celebrado esta vez en la PPG Paints Arena de Pittsburgh, Pensilvania.

En la velada, el Campeón de Estados Unidos venció a Mysterio para retener el campeonato.

Esta es además la primera entrada como campeón de Andrade desde que saliera de NXT. Nunca antes había conseguido un título en ninguna de las dos marcas principales. Veremos si esto es solo el comienzo, si a partir de ahora empieza a llenar su vitrina de trofeos.

Veamos todos los resultados del evento:

At #WWEPittsburgh, @MikeRomeWWE became the 24/7 Champion, but not long enough to announce it… pic.twitter.com/4AiwC9Dk49

— WWE (@WWE) December 28, 2019