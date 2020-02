Uno de los cambios titulares más sorprendentes del 2019 en WWE se produjo cuando Andrade ganó el Campeonato de los Estados Unidos ante Rey Mysterio en un evento no televisado en el Madison Square Garden el 26 de diciembre pasado, no tanto por el logro en sí, sino por el hecho de que no se diera en televisión.

El mexicano retuvo su título contra Rey Mysterio en dos ocasiones en Raw en enero de 2020, incluyendo una lucha de escaleras, que sirvió para reavivar su rivalidad a largo plazo con Humberto Carrillo.

Carrillo derrotó a Andrade por descalificación en el episodio de Raw posterior a Royal Rumble luego de la interferencia de Zelina Vega, lo que llevó a Carrillo a plantar la cabeza de su rival en el concreto expuesto en el ring con un Hammerlock DDT. La noticia de la suspensión de Andrade surgió poco después del segmento Raw.

Después de permanecer relativamente tranquilo en las redes sociales durante su suspensión, salvo una publicación hecha hace varios días, Andrade ha recurrido nuevamente a su cuenta de Twitter para publicar una imagen de él mismo cuando 13 años, acompañado de un mensaje motivador sobre su carrera de lucha libre, resaltando el hecho de cómo su familia le dijo que nada es fácil en la vida.

I was 13 years old with many dreams when I started in this business my family told me nothing is easy and with some barriers bigger than others. my life goes on for much more. 👊🏼👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/oPvfFwmC3X

— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeCienWWE) February 9, 2020