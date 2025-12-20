Andrade apareció por sorpresa en un evento de House Of Glory

Un mes atrás, frente a las cámaras de TV Azteca, Andrade dio cuenta públicamente de su estatus, tras comentarse que WWE había hecho uso de cierta cláusula no competitiva tras verlo (re)debutar en AEW.

[…] Me imagino que a WWE no le gustó [que volviera a AEW], la verdad es que no lo sé. Estoy muy agradecido con la WWE. Como el abogado que tenía también era o es el de mi exesposa, pues no se puede usar el mismo abogado ya. Y en el contrato que firmé, el abogado no sé si no se dio cuenta, de que tenía una cláusula de 12 meses de no competencia y ahí sacaron esa cláusula…. Ahorita mismo estamos en esa fase [negociando]. Ahorita ya no sería un año; estamos negociando. Llevo ya 3 meses inactivo […] No podré competir a nivel mundial».

Pero los términos de tal cláusula siguen sin estar muy claros. En octubre, luego de regresar a AEW, Andrade compitió para The Crash, donde conquistó el título mundial de la promotora al derrotar a DMT Azul. Y aunque Andrade expuso que por entonces no sabía de la cláusula de marras, el pasado sábado hizo lo propio en WWC, coronándose Campeón Universal al vencer a Xavant.

Podría argumentarse entonces un alcance limitado a suelo estadounidense. Tampoco. Anoche, si bien no disputó un combate como tal, «el Ídolo» fue la gran sorpresa final de Winter Warfare, show de House Of Glory (HOG) celebrado desde la NYC Arena de la ciudad de New York. En el estelar, Charles Manson se impuso a Mustafa Ali y retuvo el Campeonato Mundial HOG, y cuando la velada parecía concluir, Andrade se plantó en el ring a lo Undertaker y tumbó a Manson, alzando la presea y dejándola sobre el grogui campeón.

Vía redes sociales, HOG ha compartido una fecha: 20 de febrero de 2026, que parece será el día en que Andrade se enfrente de manera formal a Manson.

► Resultados HOG Winter Warfare

He aquí todo lo que dio de sí HOG Winter Warfare.

