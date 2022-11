Andrade anuncia combate fuera de AEW

Tony Khan se ha asegurado de tener bajo contrato a algunos de los mejores talentos del panorama mundial, pero de alguna manera, consigue que estos no se sientan atados como tal. Obviando que alguno busque ser agente libre por completo, claro está.

Andrade se encuentra ahora mismo en tal tesitura, si bien no puede apuntarse que el mexicano, como dije, haya padecido una exclusividad. Desde junio de 2021, fecha en que firmó su contrato, «el Ídolo» viene disputando combates sobre diversos escenarios.

Más allá de AAA, producto que ya sabíamos colaboraba con AEW, Andrade compitió, por ejemplo, en The Crash, en Garza Reyes Promociones, en World Wrestling Council o en el evento de retiro de Ric Flair.

► Los Ingobernables, siempre ahí

AEW continúa sin dar cuenta de Andrade en la programación, luego de ser suspendido el pasado mes por su incidente con Sammy Guevara. Así que el Ingobernable ya se ha buscado un compromiso luchístico fuera de la casa Élite: un mano a mano contra Dralístico el próximo día 20 en un evento de RGR Lucha Libre, que tendrá lugar al amparo del Clara Sports Complex de Cudahy (California).

Nos vemos el 20 de noviembre en LOS ÁNGELES

See you LA

NOVEMBER 20 @mas_lucha @DRALISTICO_LFI 👊🏼👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/bZlW5FdoCx — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) November 2, 2022

Andrade no competía para RGR Lucha Libre desde junio de 2021. Tal vez se comprometiera por aquel entonces con la empresa californiana antes de firmar con la casa Élite en ese mismo mes, pues curiosamente no regresó allí tras hacerlo. Tal conjetura podría hacernos pensar en que Andrade ya no es «All Elite», pero tendremos que esperar a una noticia que lo confirme.