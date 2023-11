El ex campeón de la UFC Anderson Silva ha compartido recientemente algunas opiniones interesantes sobre el dopaje

► Anderson Silva está (bastante) a favor del dopaje

Anderson Silva ha estado promocionando su nuevo programa en Paramount+. Después de hacer una apuesta falsa con Chael Sonnen, el siguiente truco publicitario del brasileño llegó en el podcast más importante del país, «Flow», para el que la ‘Araña’ fue invitado la semana pasada.

Durante las tres horas que duró la conversación, Silva tocó diferentes temas relacionados con su carrera, la lucha y las MMA en general. Sin embargo, nada me pareció tan interesante como su postura sobre el dopaje. Aunque puede que no tenga nada que ver con su prueba positiva en 2015, sigo creyendo que el ex campeón de peso medio de la UFC planteó un punto interesante.

Cuando se le preguntó acerca de su opinión sobre el dopaje, Anderson Silva reveló que no estaba exactamente en contra de él, a menos que alguien estuviera tomando drogas para mejorar el rendimiento en la semana de la pelea.

Aparte de eso, si hay un médico que prescribe las sustancias y éstas van a ayudar a un luchador a no lesionarse durante los agotadores campos de entrenamiento, el campeón de 48 años no parece ver el problema.

«El tipo de entrenamiento al que se somete un luchador de MMA es completamente diferente al de cualquier otro atleta de un deporte de combate», explicó Silva. «Se ponen en una situación extrema. Tienen que entrenar boxeo, jiu-jitsu, lucha. Además de eso hay una preparación física. Hubo un tiempo en que todo el mundo se lesionaba. Si tomas algo por prescripción médica, y no está fuera de control, no te vas a lesionar».

«Eso tampoco va a cambiar en nada el rendimiento en el combate. Estoy a favor de los controles en la semana del combate. Si das positivo en un control antidopaje en la semana del combate, es que la has c*gado. Un tipo que se entrena para pelear al mismo nivel que esos tipos que están en la cima, no hay forma de que no se lesione. No hay manera. Es tan hipócrita«.

No puedo decir que esté totalmente en desacuerdo con Anderson Silva en esto, pero ¿cómo podemos saber cuándo una sustancia no mejorará el rendimiento de un luchador o no con seguridad? La línea parece borrosa. En cualquier caso, me gustaría que la seguridad de los luchadores estuviera por encima de todo.