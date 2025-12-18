¿Anderson Silva tiene problemas con Dana White?

Dana White

La leyenda viviente de la UFC Anderson Silva revela si guarda algún problema con Dana White de cuando era su jefe camino a su próximo combate de boxeo contra el también ex-MMA Tyron Woodley en el mismo cartel de Jake Paul contra Anthony Joshua.

► Solo son negocios

Atendamos a las recientes declaraciones de «La Araña» durante la conferencia de prensa previa al evento (vía  MMAJunkie):

“Mucha gente habla mal de Dana, pero él es un hombre de negocios. Ha estado en el negocio durante muchos, muchos años. Es difícil decir algo malo o bueno sobre Dana porque todo es negocio. Son números. Los números no mienten. Cuando ya no generas los mismos números, ¿por qué voy a mantenerte aquí? Dana es Dana. Él es el jefe.”

Continuando con White, Silva también comenta sobre su incursión en el mundo del boxeo:

“Creo que es un deporte diferente. No me gusta hablar de eso porque la gente piensa que no estoy respetando a Dana o faltándole el respeto a alguien. Pero creo que el boxeo es un deporte distinto, es un deporte muy antiguo y muchas personas dentro de este deporte merecen respeto. No se trata de cuánto dinero pongas para juntar las mejores peleas, sino de tradición y respeto.”

