¿Anderson Silva tiene problemas con Dana White?

La leyenda viviente de la UFC Anderson Silva revela si guarda algún problema con Dana White de cuando era su jefe camino a su próximo combate de boxeo contra el también ex-MMA Tyron Woodley en el mismo cartel de Jake Paul contra Anthony Joshua.

The spider Anderson Silva returns in just 3 days! MVP Showcase 2 is LIVE NOW on MVP’s YouTube! (link in stories)

–

Friday, December 19th

LIVE only on Netflix

Kaseya Center – Miami, FL#JakeJoshua pic.twitter.com/symbTzlZs6 — MVP – Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 17, 2025

► Solo son negocios

Atendamos a las recientes declaraciones de «La Araña» durante la conferencia de prensa previa al evento (vía MMAJunkie):

“Mucha gente habla mal de Dana, pero él es un hombre de negocios. Ha estado en el negocio durante muchos, muchos años. Es difícil decir algo malo o bueno sobre Dana porque todo es negocio. Son números. Los números no mienten. Cuando ya no generas los mismos números, ¿por qué voy a mantenerte aquí? Dana es Dana. Él es el jefe.”

Continuando con White, Silva también comenta sobre su incursión en el mundo del boxeo:

“Creo que es un deporte diferente. No me gusta hablar de eso porque la gente piensa que no estoy respetando a Dana o faltándole el respeto a alguien. Pero creo que el boxeo es un deporte distinto, es un deporte muy antiguo y muchas personas dentro de este deporte merecen respeto. No se trata de cuánto dinero pongas para juntar las mejores peleas, sino de tradición y respeto.”

Anderson Silva & Tyron Woodley Faceoff before their fight THIS FRIDAY 😳 –

Friday, December 19th

LIVE only on Netflix

Kaseya Center – Miami, FL#JakeJoshua pic.twitter.com/xFZUYukqVP — MVP – Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 18, 2025