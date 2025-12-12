Anderson Silva defiende a Jake Paul de las críticas

Camino a su combate de boxeo contra Anthony Joshua, no cesan las críticas contra Jake Paul. El hermano de Logan Paul sigue boxeando pero muchos no lo aceptan. No faltan quienes continúan viéndolo como una celebridad que se sube al ring en lugar de como un verdadero púgil.

Embed from Getty Images

► Anderson Silva defiende a Jake Paul

En su trayectoria hasta ahora, entre otros rivales, Paul venció a la leyenda viviente de la UFC Anderson Silva, quien ahora sale en su defensa durante una reciente entrevista con TMZ Sports. El hecho de boxear con peleadores (también lo hizo con Nate Díaz, Tyron Woodley o Ben Askren) es uno de los motivos de los mensajes negativos.

“Déjame decirte algo. Mucha gente habla sobre Jake, y el problema es que mucha gente… mucha gente sabe, pero son personas vagas. Y la gente que no tiene el valor para hacer el mismo trabajo que Jake hace, empieza a hablar sobre él. Pero la diferencia entre esa gente y Jake es que Jake sí tiene valor, entra al ring, demuestra quién es y sigue trabajando duro cada día para lograr algo y para ayudar a muchos luchadores a demostrar su valía.”

Embed from Getty Images

“Él respeta el deporte, y la gente no le da el mérito a Jake… pero deberían hacerlo. Yo respeto a Jake, es un luchador de verdad.”