Anders revela plan de retiro después de próxima pelea

Eryk Anders quiere que la última pelea de su contrato con UFC sea una despedida en casa.

Anders (17-7 MMA, 9-8 UFC) se enfrentará a Christian Leroy Duncan (11-2 MMA, 4-2 UFC) en UFC on ESPN 72 el 9 de agosto desde el UFC Apex en Las Vegas. Le quedará una pelea más en su contrato y quiere que sea especial.

El hombre de 38 años planea colgar los guantes una vez que finalice su contrato con la UFC y tiene dos ubicaciones en mente: Noche UFC el 13 de septiembre o el evento anual de pago por evento de la UFC en noviembre.

Pero si no estaba allí, entonces tenía previsto pelear en el Madison Square Garden el año pasado contra Weidman, pero enfermé y no pude pelear; los médicos me sacaron de la pelea. Luego peleamos en Las Vegas. Madison Square es como la meca de los deportes de combate. Allí se han disputado grandes combates de boxeo y de la UFC, así que definitivamente quiero pelear allí. Si puedo lograrlo y esa es mi última pelea, entonces nos vamos a la gloria .

Anders explica cómo su situación financiera le ha permitido no sentirse obligado a mantenerse muy activo.

«Tengo muchas otras cosas entre manos, así que no tengo que pelear. Disfruto pelear, me encanta pelear, pero estoy intentando explorar otras áreas. Antes me gustaba presionar a la UFC para pelear. ‘Quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear’. Pero ahora puedo tomarme mi tiempo entre peleas. Me estoy preparando para abrir un gimnasio en septiembre. Estoy haciendo todo esto ahora para ponerlo en marcha, así que tengo otras cosas que me ocupan la mente y el tiempo».