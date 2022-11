Análisis y predicciones – WWE Survivor Series WarGames

Este sábado se llevará a cabo WWE Survivor Series WarGames, un nuevo evento premium de WWE, y que contará con cinco encuentros confirmados hasta el momento, incluyendo las dos al estilo WarGames, sin descartarse que alguna otra se agregue. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE SURVIVOR SERIES WARGAMES

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Survivor Series WarGames, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► AJ Styles vs. Finn Bálor

The Judgment Day simplemente sigue perdiendo la oportunidad de mostrarse como una fuerza de alto nivel. Styles recientemente se unió a su antiguos compañeros de equipo The O.C. y luego agregó a Mia Yim a la mezcla. Se siente como un buen momento para dejar que Styles obtenga una victoria a nivel individual y mientras Balor puede continuar haciendo moviendo sus hilos con The Judgement Day.

Predicción: AJ Styles.

► Campeonato de los Estados Unidos: Seth Rollins vs. Bobby Lashley vs. Austin Theory

El reinado como Campeón de los Estados Unidos de Rollins es demasiado nueva como para perderlo ahora, aunque es algo que podría ocurrir. Rollins ha ayudado a mucha gente y finalmente fue recompensado con un título. Puede dar un buen encuentro con casi cualquier persona y tiene a los fanáticos a su favor. Lashley está en camino para un combate contra Brock Lesnar, mientras que Theory todavía no se ha construido de manera que justifique ganar el título aquí, aunque eventualmente lo haga. Rollins retendrá en un combate que puede robarse la noche.

Predicción: Seth Rollins.

► Campeonato Femenil SmackDown: Ronda Rousey vs. Shotzi

El combate más fácil de predecir, dado que Shotzi luce como una retadora de transición. Shotzi no ha sido vista como una amenaza seria antes de convertirse en la contendiente número 1 y eso no ha cambiado. Hay algo de jugo que sacar de una etapa como ruda de Rousey y su alianza con Shayna Bazler. Rousey debería ganar sin mucha resistencia y luego pasar a la siguiente retadora.

Predicción: Ronda Rousey.

► WarGames femenil: Damage CTRL, Nikki Cross y Rhea Ripley vs. Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss, Mia Yim y Becky Lynch

El éxito de Damage CTRL desde su debut ha sido mixto, pero Kai y Sky recuperaron el Campeonato Femenil de Parejas WWE y eso fue una buena señal. En pocas palabras: el equipo villano es el más cohesionado. La facción de Bayley es muy unida, y tienen a Cross y Ripley con personajes evolucionados. A pesar de la presencia de Becky Lynch, una victoria aquí debería llevarla a una nueva lucha titular para Bayley contra Bianca Belair. Tampoco se descarta alguna traición o implosión en el equipo de Bianca.

Predicción: Damage CTRL, Nikki Cross y Rhea Ripley.

► WarGames varonil: The Bloodline vs. The Brawling Brutes, Drew McIntyre y Kevin Owens

Muy rara vez existe la oportunidad de que The Bloodline pierda limpiamente en un evento importante. Su estatus como campeones que establecen récords los hace casi a prueba de balas, pero WarGames omite los títulos y eso deja una apertura para que los contendientes se lleven una victoria. Las continuas luchas internas de Bloodline —entre Sami y Jey— podrían plantar las semillas para algo como la salida de Zayn o una implosión en el grupo, con Kevin Owens haciendo parte del trabajo la noche anterior. La victoria para los buenos les brindará a Sheamus y Owens oportunidades para una lucha titular contra Roman Reigns por el título mundial en el corto plazo.

Predicción: The Brawling Brutes, Drew McIntyre y Kevin Owens.