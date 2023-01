Análisis y predicciones – Royal Rumble 2023

Este sábado se llevará a cabo Royal Rumble 2023, el primer evento premium del año WWE, y que contará con cinco encuentros confirmados, incluyendo los dos tradicional combates de treinta personas por un boleto a WrestleMania 39. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

Hoy, realizaremos un análisis previo de Royal Rumble 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Pitch Black Match: Bray Wyatt vs. LA Knight

WWE ha extendido demasiado el regreso al ring de Wyatt frente a la cámara. Afortunadamente, las interacciones entre Wyatt y LA Knight han sido en su mayoría oro. La única circunstancia en la que Wyatt pierda este encuentro es un giro extraño relacionado con el tío Howdy, o porque necesita la derrota para traer a alguien más siniestro que venga al desquite. No obstante, la estipulación está hecho a su medida. Knight no necesita la victoria aquí, y ya tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades con el micrófono de después de deshacerse de esa horrible piel de Max Dupri. Ambos saldrán ganando tras esta rivalidad, pero Wyatt necesita el resultado.

Predicción: Bray Wyatt.

► Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair vs. Alexa Bliss

Belair se acerca a un año como campeona femenina de Raw. Ha sido una carrera bien merecida después de que su reinado inicial se vio interrumpido criminalmente a favor del regreso de Becky Lynch. Bliss no ha vuelto del todo a su antigua gloria y Belair sigue siendo una fantástica embajadora de la empresa, por lo que es posible que el status quo continúe al menos hasta WrestleMania.

Predicción: Bianca Belair.

► Campeonato Universal Indisputable WWE: Roman Reigns vs. Kevin Owens

La carrera récord de Reigns como campeón a menudo ha sentido que perdió fuerza, pero el surgimiento de Sami Zayn como alguien importante en The Bloodline ha ayudado a mantener viva la llama y ahora parece que todos los fanáticos han mostrado interés en esta historia y esperan un vuelco total hacia Sami Zayn y una probable victoria en Royal Rumble. Owens sería una gran opción para acabar con el tiempo de Reigns como campeón, pero WrestleMania eclipsa todos los resultados posibles en este combate y el Jefe Tribal no va a perder antes de eso. Owens dará un gran combate, pero los números están en favor de The Bloodline, y Reigns ganará, indistintamente si Sami Zayn hace o no algo.

Predicción: Roman Reigns.

► Royal Rumble femenil

Rhea Ripley sido posicionada como una especie de Chyna moderna, una ejecutora que puede derrocar a cualquiera en la lista, hombre o mujer. Su villanía y su gran poder la convierten en el contraste perfecto para la campeona Raw, Bianca Belair, una campeona que necesita un nuevo desafío a medida que se acerca la temporada de WrestleMania. Fuera de ella, no hay otras ganadoras lógicas aparte de ella, ya que Becky Lynch —la otra gran candidata— ya ganó el evento y seguramente quieren evitar eso, y que se repita una rivalidad contra Charlotte Flair o Bianca Belair.

Predicción: Rhea Ripley.

► Royal Rumble varonil

Si bien parece que WWE planeó originalmente que el héroe local Sami Zayn desafiara a Reigns en el evento Elimination Chamber en Montreal, esta historia merece aún más. La forma cómo ha evolucionado la historia entre Sami Zayn y Roman Reigns ha generado una reacción tal en el público, que seguramente abuchearán a cualquiera que levante los manos que no sea el canadiense. Cody Rhodes ha sido promocionado enormemente previo a su regreso y es uno de los favoritos, pero quizás WWE no queire pecar de obviedad y puede ser que el alto mando decida cambiar sobre la marca, tal como surgió durante la KofiMania hace cuatro años, y podríamos ver al futuro Underdog en Sami Zayn.

Predicción: Sami Zayn.