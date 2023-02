Análisis y predicciones – NXT Vengeance Day 2023

Este sábado se llevará a cabo NXT Vengeance Day 2023, el primer evento premium del año WWE, y que contará con seis encuentros confirmados, defendiéndose todos los títulos de la marca. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para NXT VENGEANCE DAY 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT Vengeance Day 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► A dos de tres caídas: Apollo Crews vs. Carmelo Hayes

Carmelo Hayes se ha convertido últimamente en sinónimo del título norteamericano, pero se ha distanciado del campeonato para rivalizar con Apollo Crews en un combate que puede ser un absoluto espectáculo, considerando la estipulación. Ahora, cualquiera de los dos puede ganar, pero Carmelo Hayes necesita más la victoria aquí, mas que nada si quiere ser el siguiente retador al Campeonato NXT, al cual solo podría tener derecho si se coloca en el lado vencedor.

Predicción: Carmelo Hayes.

► Campeonato Femenil de Parejas NXT: Kayden Carter y Katana Chance vs. Kiana James y Fallon Henley

Kayden Carter y Katana Chance han tenido estos títulos por más tiempo que nadie en la historia de NXT, pero el reinado ha sido deslucido. Kiana James y Fallon Henley pueden complementarse bien como equipo, pero no parece que el equipo tenga futuro, ya que la historia entre ambas parece que va por otro camino. Podrían ganar, es verdad, pero es más probable que sus diferencias salgan a relucir aquí y eso les cueste el resultado.n.

Predicción: Kayden Carter y Katana Chance.

► Campeonato Norteamericano NXT: Wes Lee vs. Dijak

A pesar de sus estilos contrastantes, este se siente como un combate que puede robarse la noche, y también podría ser la lucha más difícil de predecir. Parece que el reinado de Lee tiene para más, pero se ha estancado un poco, y luce probable que Dijak gane este después de una batalla muy reñida, dejando su era de T-Bar en el pasado e imponiendo un reinado de terror acá.

Predicción: Dijak.

► Campeonato de Parejas NXT: The New Day vs. Pretty Deadly vs. Chase U vs. Gallus

The New Day llegó a NXT en Deadline e inmediatamente vencieron a Pretty Deadly por los títulos de parejas. Gallus ganó la oportunidad de desafiar a Xavier Woods y Kofi Kingston por esos títulos, pero los ex campeones también lograron abrirse camino en el encuentro. Dicho esto, sabíamos que Kofi Kingston y Xavier Woods siempre eran vistos como campeones de transición, y a pesar de que tendremos esta lucha multitudinaria, Pretty Deadly son los más opcionados a reconquistar el título; no obstante, es posible que deban esperar hasta NXT Stand and Deliver para que tengan su momento de gloria mientras continúan su rivalidad con The New Day.

Predicción: The New Day.

► Campeonato Femenil NXT: Roxanne Perez vs. Gigi Dolin vs. Jacy Jayne

Cualquier temor de que el resto de Toxic Attraction se perdiera en la confusión que siguió al despido de Mandy Rose se erradicó rápidamente cuando Jacy Jayne y Gigi Dolin ganaron su oportunidad titular gracias a que no pudo determinarse una clara vencedora en la batalla campal. Dicho esto, el deseo de ser campeona probablemente se impondrá a una estrategia en conjunta de Gigi Dolin y Jacy Jayne, y eso le permitirá a Roxanne Pérez capitalizar el caos y retener su título.

Predicción: Roxanne Perez.

► Campeonato NXT – Lucha en jaula: Bron Breakker vs. Grayson Waller

Grayson Waller parecía estar en ruta para destronar a Bron Breakker por el Campeonato NXT en New Year’s Evil, pero el encuentro terminó de manera polémica, lo cual obligó a que veamos una lucha con estipulación para evitar que el episodio de la cuerda vuelva a suceder. Breakker ha sido campeón por un tiempo, y a pesar del carisma que tiene Waller, parece que el Campeón no perderá aquí, con Carmelo Hayes en el horizonte.

Predicción: Bron Breakker.