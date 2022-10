Análisis y predicciones – NXT Halloween Havoc 2022

Este sábado se llevará a cabo NXT Halloween Havoc 2022, un nuevo evento especial de NXT que tiene la temática del día de las brujas, y que contará con seis encuentros confirmados hasta el momento, sin definirse alguna lucha para el kickoff. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para NXT Halloween Havoc 2022

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT Halloween Havoc 2022, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Apollo Crews vs. Grayson Waller

Esta debería ser la culminación de esta extraña rivalidad entre Apollo Crews y Grayson Waller. Ambos pueden trabajar y tuvieron una lucha sólida en su enfrenamiento previo, lo cual debería repetirse acá. En cuanto al resultado, Crews parece estar divirtiéndose en NXT, pero hasta el momento no ha tenido la carrera más exitosa. Waller ganó el primer encuentro y no pierde mucho si pierde aquí, así que esperemos que Crews obtenga la victoria por alguna cosa extraña en su ojo.

Predicción: Apollo Crews.

► Lucha de ambulancias: Julius Creed vs. Damon Kemp

Este se siente como la lucha más fácil de predecir. La historia de Diamond Mine se sintió en gran medida perdida después de que Malcolm Bivens dejó la WWE, serpenteando a través de una disputa con Legado del Fantasma, mientras que el asunto con Roderick Strong tomó demasiado tiempo para desarrollarse. Pero el cambio a rudo de Damon Kemp ha ayudado un montón y ha hecho un muy buen trabajo como rudo y su rivalidad contra los Creeds lo ha puesto en muy buena posición. Dicho todo esto, no hay forma de que Kemp llegue a la victoria aquí debido a la estipulación de que Brutus deja NXT si Julius pierde.

Predicción: Julius Creed.

► Weapons Wild: Roxanne Perez vs Cora Jade

Los dos funcionan increíblemente bien y aunque la estipulación «Weapons Wild» suena como un nombre un tanto absurdo para una pelea callejera, parece completamente apropiado para la forma en que se ha desarrollado su enemistad. Esperemos ver un tubo metálico de Cora Jade en acción, ya que siempre la ha utilizado como arma. Dicho esto, Cora Jade ha lucido muy fuerte desde que se volvió ruda, y esta es la oportunidad para que Roxanne obtenga una gran victoria, sellando su ascenso en la división.

Predicción: Roxanne Perez.

► Campeonato Femenil NXT: Mandy Rose vs. Alba Fyre

Espero que Toxic Attraction (y tal vez Sonya Deville) hagan lo suyo y le cuesten a Fyre su oportunidad por el título, y que Roxy sea la persona que finalmente le quite el título a Mandy eventuualmente. Fyre y Rose ofrecerán una lucha bastante agradable y siempre existe la posibilidad de que Fyre pueda contrarrestar a las rudas, pero estas serán demasiado, e igual la ex Campeona NXT UK quedará protegida.

Predicción: Mandy Rose retiene.

► Campeonato Norteamericano NXT – Lucha de escaleras: Carmelo Hayes vs. Oro Mensah vs. Wes Lee vs. Von Wagner vs. Nathan Frazer

Esta luce como una forma complicada de obtener el Campeonato Norteamericana al involucrarse varios nombres en otro combate de escalera de varios hombres, pero es algo que puede salir bien considerando el talento involucrado, con la excepción de Von Wagner, quien en todo caso podría hacer grandes cosas aquí gracias a su tamaño. Quitarle el título a Carmelo Hayes -Quien luce enrumbado hacia el elenco principal- solo para devolvérselo sería una elección realmente extraña; mientras tanto, Wes Lee parece la opción demasiado obvia para ganar, y consolidarse definitivamente como una estrella a nivel individual.

Predicción: Wes Lee.

► Campeonato NXT: Bron Breakker vs. Ilja Dragunov vs. JD McDonagh

Breakker ha defendido el título contra varios oponentes en los últimos 10 meses, incluido uno de sus dos oponentes en Halloween Havoc en JD McDonagh. Dicho esto, el otro oponente puede resultar una de sus pruebas más duras hasta ahora en Ilja Dragunov, quien regresó a NXT después de Worlds Collide y se insertó de inmediato en este programa. Dragunov también es la persona que envió a McDonagh fuera de NXT UK y la que acabó con el largo reinado de Gunther en la marca británica. WWE ha hecho un buen trabajo al configurar esta historia, utilizando a McDonagh como el tejido conector entre Breakker e Ilja y, al mismo tiempo, encontrando formas de enfrentar a los dos. Estos tres muchachos pueden robarse el show esta noche; McDonagh tiene un gran desempeño, pero también es el que tiene menos probabilidades de ganar aquí, y probablemente sea quien reciba el conteo. Breakker es una de las estrellas mejor construidas en NXT durante el último año y, aunque aún no está listo para el elenco principal, es una gran pieza central para la marca de los martes por la noche. Al final del día, debe darse el uno a uno entre Bron Breakker vs Ilja Dragunov, por lo que el campeón debería retener aquí. Ojo con Austin Theory, aunque no creemos que concrete su canjeo.

