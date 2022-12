Análisis y predicciones – NXT Deadline

Este sábado se llevará a cabo NXT Deadline, un nuevo evento premium de WWE, y que contará con cinco encuentros confirmados y el cartel completo. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para NXT DEADLINE

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT Deadline, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Isla Dawn vs. Alba Fyre

Este es un encuentro que podría ir en cualquier dirección. Aunque era un encuentro lógico, faltó mayor construcción, siendo este el error en esta rivalidad. Si bien ya se han enfrentado en NXT UK, lucharán bajo una audiencia totalmente nueva y será interesante ver qué es lo que pueden hacer aquí. Resulta difícil apostar en contra de Isla Dawn, quien tendrá su estreno en un evento premium de NXT.

Predicción: Isla Dawn.

► Campeonato de Parejas NXT: Pretty Deadly vs. The New Day

Esto salió de la nada, pero es un tema de ganar-ganar para ambos equipos. Lamentablemente, no hay una construcción previa, pero luce tentador el hecho de que The New Day podrían hacer historia aquí; sin embargo, a menos que tengan un plan para ellos a largo plazo en NXT, que también es lo que espera Shawn Michaels, no luce como un evento probable. Dicho esto, si bien es posible de que Xavier Woods y Kofi Kingston se vayan con los títulos, es difícil que eso suceda y la victoria de Pretty Deadly les dará aún mayor credibilidad.

Predicción: Pretty Deadly.

► Iron Survivor Challenge femenil: Roxanne Perez vs. Zoey Stark vs. Kiana James vs. Cora Jade vs. Indi Hartwell

Nikkita Lyons es la gran ausente en este quinteto, pero no se descarta que su presencia vaya a afectar el resultado de Zoey Stark. Dicho esto, y analizando los nombres, no se ve otra que vaya a ganar que no sea Roxanne Perez, siendo la única técnica en el grupo. Indi Hartwell también podría tener su oportunidad, aunque solo se convertiría en una retadora de transición para Mandy Rose.

Predicción: Roxanne Perez.

► Iron Survivor Challenge varonil: JD McDonagh vs. Joe Gacy vs. Carmelo Hayes vs. Grayson Waller vs. Axiom

Algunos nombres son interesantes aquí, aunque puedan ser discutidos. Axiom puede ser espectacular, pero es improbable que gane. Joe Gacy recién está despegando con Schism. JD McDonagh es un gran luchador, pero ya ha tenido muchas luchas titulares. Como todos son rudos excepto Axiom, cualquiera de esos cuatro podría ganar, siendo Carmelo Hayes el que se ve con mayores posiblidades, salvo que ya vaya rumbo al elenco principal. Con Breakker probablemente ganando su lucha contra Apollo Crews, Carmelo Hayes debería ser el siguiente y la persona que defintivamente destrone al Campeón NXT. Su no victoria solo podría explicar una de dos cosas: subida al elenco principal, o un plan a largo plazo que concluya en NXT Stand & Deliver.

Predicción: Carmelo Hayes.

► Campeonato NXT: Bron Breakker vs. Apollo Crews

Apollo Crews se mudó a NXT solo porque necesitaba un reinicio y pensaron que sería un pez más grande en un estanque más pequeño allí, así como un veterano que podría ayudar a los más jóvenes. Es posible que Bron Breakker siga como Campeón hasta, al menos, Stand & Deliver, si no después de eso. Grayson Waller, Dijak y Carmelo Hayes tienen más posibilidades de ser el próximo campeón que Crews. Sin embargo, hay mucha curiosidad por cómo irá este encuentro, que puede resultar muy bueno.

Predicción: Bron Breakker.