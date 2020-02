Luego del último episodio de Dynamite, AEW, agregó 3 luchas para AEW Revolution, con lo que podríamos decir que el cartel estaría completo para esta noche, el primer PPV de la marca en este 2020 y donde tirarán la casa por la ventana poniendo todos sus títulos en juego, además del esperado encuentro entre Cody y MJF.

► Análisis y predicciones para AEW Revolution

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW Revolution, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento:

► Dark Order vs. SCU

Esta es la continuación de la saga Dark Order, y el camino para revelar al Exalted One. Mientras que las cosas de Dark Order han sido impredecibles con los fanáticos, Grayson y Uno son un gran equipo y han disputado buenos encuentros en AEW Dark, donde han encadenado su racha de victorias. Además, han disfrutado de la construcción para revelar a su líder.

Sin duda, AEW ha puesto muy interesante las cosas respecto de quién podría ser el líder del grupo, desde la aparición de Raven hace una semana, hasta la especulación sobre Archer, Brodie Lee y Matt Hardy, quien no ha resultado indiferente al asunto en redes sociales. Por supuesto, la insinuación de que también puede ser Cristopher Daniels también han estado allí, aunque quizás no sea él.

El encuentro tiene potencial para ser bueno, ambos equipos han trabajado juntos en el pasado y seguramente habrá más historias aquí, específicamente en lo que respecta a Daniels. Dark Order podría perder y su líder aparecerá para poner en orden las cosas; sin embargo, creo que Dark Order debería ganar acá, y el exaltado aún no aparecerá, lo cual alimentará la posibilidad de que sea Matt Hardy, quien al día de hoy sigue perteneciendo a WWE.

Predicción: Dark Order.

► PAC vs. Orange Cassidy

Después de su derrota ante Kenny Omega en Dynamite, Pac vs. Orange Cassidy fue creado y anunciado para el PPV. Hay muchas personas que se toma a chiste este encuentro, probablemente porque Orange Cassidy no ha luchado hasta el momento, pero los hechos son que Pac es un bastardo odiado, y los fanáticos adoran a Orange Cassidy por lo que seguramente mostrarán interés.

Además, no dejemos que lo mostrado por Orange Cassidy te engañe, ellos pueden dar un buen encuentro. Cassidy ha sido campeón en el pasado, así que sabe luchar. Quizás no sea un clásico, pero debería ser divertido y entretenido. Sin embargo, PAC necesita más la victoria luego de la derrota del miércoles.

Predicción: PAC.

► Darby Allin vs. Sammy Guevara

Parece ser una combinación realmente interesante con dos de las futuras estrellas de AEW. Sammy Guevara se ha acostumbrado a la televisión tan bien hasta ahora y ha sido genial, mientras que Darby ya se ha vuelto grande con su estilo híbrido de Mikey Whipwreck y Mick Foley. Ambos muchachos han sido realmente impresionantes y buscarán cumplir en un PPV. Esta lucha podría robarse la noche, si es que Guevara está al 100%, teniendo en cuenta que en algún punto este encuentro estuvo en duda.

Ambos iniciaron el año en dirección opuesta, con Sammy consiguiendo victorias y Allin, cayendo derrotado. Sin embargo, ambos lucieron muy bien y además, Darby Allin se ha enfrentado a los mejores de la marca: Jericho, Moxley y Cody y eso realmente ayudó en su desarrollo. En realidad, ambos muchachos son realmente buenos, con un mundo de potencial y espacio para crecer y se van a reventar para robar el espectáculo. Existen argumentos para que cualquiera de los dos gane aquí, porque cualquiera de los dos ganadores tendría sentido, según la dirección que quieran darles. No debería sorprendernos si Sammy Guevaragana, pero vamos a ir con Darby Allin aquí.

Predicción: Darby Allin.

► Dustin Rhodes vs. Jake Hager

La longevidad de Dustin Rhodes continúa asombrando, luce genial, sigue siendo un gran trabajador y es un gran activo para AEW porque puede trabajar con los chicos más jóvenes, no solo como agente, sino también en el ring. Jake Hager ha sido bueno en su papel del «tipo rudo» de The Inner Circle, y ahora finalmente entrará al ring para AEW.

El encuentro tiene sentido en varios niveles: en primer lugar, Hager le rompió el brazo a Dustin y Dustin quiere venganza. En segundo lugar, Dustin es muy bueno y tendrá una gran oportunidad de hacer que Hager se vea bien aquí. Finalmente, Hager realmente debería ganar aquí en su debut, Dustin tiene un nombre ya ganado y puede permitirse la derrota. Y aunque no Hager puede ser una incógnita, creo que Dustin es lo suficientemente bueno como para trabajar lo suficientemente bien y que resulte algo bueno.

Predicción: Jake Hager.

► Campeonato Mundial Femenil AEW: Nyla Rose vs. Kris Statlander

Nyla Rose destronó a Riho para ganar el campeonato femenil AEW, y una semana después, Kris Statlander llegó y le hizo saber que quería el campeonato. En 2020, la división femenil de AEW finalmente comenzó a encontrar un ritmo y una mejora en relación al 2019, con algunos buenos encuentros, sumado al ascenso de Britt Baker como ruda.

Podrían haber hecho una triple amenaza aquí, pero es bueno que hayan optado por no hacerlo, ya que los encuentros de tres y cuatro personas los vimos en los primeros grandes eventos de AEW. Rose ha mejorado bastante y Statlander todavía es joven en su carrera, pero muestra mucho potencial y en algún momento será Campeona.

Dicho esto, por una parte, uno puede argumentar que Rose no debería tan pronto su Campeonato; pero por otro lado, la transición a Statlander también puede tener sentido si se busca armar un programa contra Baker y que eventualmente sea la campeona ruda que necesitaría AEW. Ninguno de los resultados debería sorprender, pero creemos que Rose retiene aquí.

Predicción: Nyla Rose retiene.

► Campeonato Mundial de Parejas AEW: Adam Page y Kenny Omega vs. The Young Bucks

Este es interesante. Adam Page Iba a dejar The Elite (conformado por Omega y los Bucks), desarrolló un problema con la bebida y, de repente, él y Kenny encontraron el éxito como equipo y luego ganaron los campeonatos. Page ha mejorado su personaje de un irrelevante «vaquero» a un interesante «borracho» y con esa actitud de idiota al regodearse con los Bucks por ganar el campeonato antes que ellos. También están las insinuaciones previas a un posible cambio a rudo de Page, que aún no debe descartarse al 100%, aunque hoy tiene menos sentido que antes.

Este encuentro ha sido muy bien construído y como estos cuatro tipos se conocen, debería ser excelente. Este es es un encuentro muy difícil de predecir, ya que los campeones sienten que todavía tienen historias que contar, pero los Bucks como campeones también pueden verse bien, y tener un eventual programa contra Dark Order y su nuevo líder. Si los campeones pierden, creo que podría ser debido a que Omega pueda ser atacado por el propio PAC, quien puede creer que no ha finalizado sus asuntos con este.

.Predicción: The Young Bucks.

► Cody vs. MJF

Esta ha sido una rivalidad excelentmente construída. Desde la amistad inicial, las especulaciones sobre el cambio de MJF, la noche de Full Gear cuando Cody no ganó el título (y cualquier oportunidad futura), los diálogos posteriores de seguimiento, las estipulaciones, todo.

MJF ha estado en el radar por algún tiempo, recibiendo elogios por su trabajo como rudo y potencial como una gran estrella. La etapa en AEW de Cody ha sido de lo mejor en su carrera, maximizando sus aspectos positivos, abandonando el acto de circo que lastimó muchos encuentros pasados ​​y convirtiéndose en uno de los mejores técncios de toda la lucha libre profesional en la actualidad. Si tienen duda con esta afirmación, pueden nombrar tres que sean mejores en este rol que Cody actualmente.

Los fanáticos detestan a MJF, adoran y apoyan a Cody, es una dinámica clara de rudo contra técnico de la manera más pura posible. MJF tiene solo 23 años, ha mostrado grandes instintos de rudo tan temprano en su carrera (incluida su carrera en MLW) ​​y AEW ha tenido grandes planes para él desde el primer día. Este partido es su momento, no solo su momento para ganar, sino también su momento para demostrar de qué está hecho, en un gran escenario como un PPV.

El escenario está listo, la obra ha sido escrita de la manera más perfecta posible, este es el momento de MJF. Cody ha sido tan bueno en AEW, ha hecho que los jóvenes se vean geniales, tuvo un clásico con su hermano y personalmente creo que hará todo lo que esté en su poder para hacer de MJF una gran estrella en este espectáculo, todo lo que MJF tiene que hacer es intensificar y entregar el desempeño de su carrera, ya que la mesa está preparada para que se consolide como una estrella superior. Por ello, el rudo necesita más la victoria aquí esta noche.

Predicción: MJF.

► Campeonato Mundial AEW: Chris Jericho vs. Jon Moxley

Y finalmente, llegamos al evento principal de la noche, otra rivalidad excelentemente construida entre estos dos. Hubo cierto debate sobre el hecho de que Chris Jericho fuera el primer campeón de AEW, pero para su crédito, ha sido excelente y The Inner Circle ha sido una facción que ha tenido sus buenos momentos. Lo que realmente ha gustado de esta rivalidad es su simplicidad, no han intentado reinventar la rueda aquí.

Jericho es un gran campeón rudo, Moxley ha sido el divertido antihéroe que se abrió el camino para la disputa titular. Jericho, por supuesto, hace todo lo que está en su poder para no disputarlo, incluido el soborno y el hacer que Moxley forme parte de The Inner Circle. Moxley, por supuesto, los engañó por un rato y se les llevó el automóvil. La represalia de Jericho se acercaba y Moxley no solo recibió una paliza, sino que Moxley casi perdió un ojo cuando Jericho lo atacó con una espiga.

Ambos muchachos se sienten como grandes estrellas y eso es lo que son actualmente. Esto se siente como un evento principal a lo grande construido de manera adecuada. Entonces ahora tenemos que decidir sobre un ganador.

Por un lado, se podría argumentar que es casi demasiado pronto para quitarle el título a Jericho, quien ha sido excelente, ambos tienen un empate y una sola derrota en los rankings, pero al mismo tiempo, Moxley también ha sido genial, está de moda y se ha desarrollado tan bien que si no apretan el gatillo ahora puede parecer una gran oportunidad perdida, más aún que a diferencia de WWE, AEW hace sus PPV cada tres meses. Ningún resultado debería sorprender, y considerando que Jericho tendrá un tour con Fozzy entre abril y mayo, vamos con Moxley; sin embargo, si Moxley pierde, será mejor que tengan guardado algo espectacular.

Predicción: Jon Moxley.