Luego del último episodio de Dynamite, AEW, completó su cartel para AEW Double or Nothing 2020, el segundo PPV de la marca en este 2020 y donde se coronará al primer campeón TNT, cuyo título será entregado por Mike Tyson. Lamentablemente, se dieron dos bajas de último momento por lesiones sufridas el miércoles pasado: Britt Baker y Rey Fenix, quienes serán reemplazados por Penelope Ford y Joey Janela, respectivamente.

► Análisis y predicciones para AEW Revolution

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW Double or Nothing 2020, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento:

► Private Party vs. Best Friends (Buy In)

Esta es una lucha que no ha tenido una construcción previa, pero Best Friends han trabajado demasiado duro para subir a la cima de la división, como para dejar pasar una oportunidad por el título entre sus dedos. Ahora es el momento de aprovechar el momento y evitar ser otro talento de AEW que siempre se queda corto cuando más importa

Predicción: Best Friends.

► Kris Statlander vs. Penelope Ford

Después de que se reportara la lesión de Britt Baker que podría dejarla afuera de este encuentro, este ya perdió interés. El personaje de Alien de Statlander simplemente no convence y lo interesante era ver el desarrollo de Baker en el ring; con la dentista fuera, el reemplazo era lógico, pero en términos de protagonismo reciente, Statlander ha tenido mayor impacto que Ford y eso podría ser el factor decisivo para su victoria.

Predicción: Kris Statlander.

► Dustin Rhodes vs. Shawn Spears

Esta parece difícil, pero Spears, quien ha estado montado en una racha perdedora últimamente, necesita más la victoria esta noche que Dustin, quien ya no tiene nada que demostrar. Seguramente veremos un buen combate aquí, pero al final del día, la labor de Rhodes será de hacer lucir bien al "Chairman" y este último se hará con el triunfo.

Predicción: Shawn Spears.

► MJF vs. Jungle Boy

Jungle Boy dio una buena lucha contra Le Champion Chris Jericho en diciembre pasado y en esta aumentará un poco más su valía, pero se llevará la derrota. MJF es el futuro de la compañía y no debería perder esta noche, ya que se perfila como el principal rudo de la compañía y probablemente vaya tras el oro en este mismo año.

Dicho esto, la victoria no necesariamente será limpia, ya que recordemos que Wardlow estará en su esquina.

Predicción: MJF.

► Campeonato Mundial Femenil AEW: Nyla Rose vs. Hikaru Shida

Esta prediccion es muy difícil. Por un lado, Nyla Rose no ha tenido su oportunidad de demostrar su valía como campeona, ya que justo llegó la pandemia, la cuarentena y estuvo fuera por mucho tiempo en televisión, ya que no estuvo en las grabaciones que se llevaron a cabo en el gimnasio de QT Marshall.

A pesar del talento de algunas luchadoras, la división femenil de AEW no ha sido bien aprovechada, y Shida ha sido la mejor en este año: ha tenido más tiempo en televisíon que ninguna, ha destacado en sus luchas, ha liderado el ranking y tiene a la multitud que la apoya notablemente.

Hay un factor muy decisivo aquí y no está en esta lucha: Britt Baker. Seguramente su lesión, si se confirma que será de larga para, afectará notablemente los planes de la compañía en la división femenil. De haber estado saludable, lo lógico era una victoria de Shida y Baker esta noche, y luego preparar una rivalidad por un largo tiempo entre una Hikaru Shida campeona y una Britt Baker en ascenso, pero ya no habrá tal cosa.

Entonces, al estar en una posición de quién "quiero" que gane y quien "creo" que ganará. Pensando en el largo plazo, si gana Shida, no se ven retadoras a la vista, salvo una eventual revancha entre ambas. Si gana Rose, el abanico puede ser mayor en cuanto a nuevas retadoras. La victoria puede ser para cualquiera esta noche, pero por lo ya indicado, la campeona saldrá mejor librada de esta batalla.

Predicción: Nyla Rose.

► Casino Ladder Match

Al elegir un encuentro como este, siempre es mejor hacerlo mediante un proceso de eliminación. La salida de Rey Fenix dejó el encuentro sin uno de sus favoritos, ya que el impedimento logístico que tiene su compañero Pentagon Jr le hubiera permitido al enmascarado tener una breve carrera individual.

Entre los que quedan, solo Darby Allin y el misterioso participante tendrían posibilidades reales de ganar aquí. Sin conocer al misterioso participante, soy reacio a elegirlos para obtener inmediatamente una oportunidad de título y Allin lo merecería más que ninguno en esta lucha. Dicho esto, no descartamos un paso de Allin hacia el lado oscuro y que eso sea lo que necesite para hacer el trabajo.

.Predicción: Darby Allin.

► Campeonato TNT: Cody vs. Lance Archer

Esta es otra predicción complicada y podría ir en cualquier dirección, pero Cody ha perdido sus dos PPV en los que ha participado desde el debut de Dynamite y una nueva derrota no le haría bien a su legado en esta compañía, siendo actualmente uno de los mejores técnicos de toda la lucha libre profesional, no solo AEW.

Recordemos que luego de perder en Full Gear, Cody renunció a volver a contender por el título máximo de la compañía, por lo que el Campeonato TNT es el único oro individual que podría tener, y quizás siendo el primer monarca, pueda elevar el nivel de este nuevo título por un tiempo, de manera similar a lo que hizo Jericho con el Campeonato Mundial AEW. Si gana Cody, no anticipamos un reinado largo.

Además, creemos que la presencia de Mike Tyson no sea solo para "entregar" un título, y mucho menos a un rudo como Archer, sin embargo, es una lástima que no exista público presente que hubiera permitido aprovechar aún más la aparición de "Iron Mike".

Predicción: Cody.

► Campeonato Mundial AEW: Jon Moxley vs. Mr. Brodie Lee

Es un poco extraño ver a Brodie Lee saltar a una oportunidad por el título en uno de los espectáculos más destacados del año de AEW tan pronto, pero tal vez algunos planes cambiaron en medio de la pandemia de coronavirus. Será difícil ver a Lee perder, ya que se ha visto tan dominante en la televisión, pero es demasiado pronto para quitarle el título a Moxley, quien tampoco ha podido lucir mucho con su título, a pesar de superar a un duro escollo como Jake Hager hace algunas semanas.

Con suerte, encontrarán una forma de hacer que Lee se vea fuerte en un desafío, sin que eso implique que se lleve el título. Además, recordemos que The Dark Order no está completo, ya que no se lo ha visto en meses a Evil Uno y Stu Grayson. Con ellos dos apoyando, otra sería la historia y Moxley tendría los números en su contra.

Predicción: Jon Moxley retiene.

► Stadium Stampede Match: The Elite vs. The Inner Circle

The Inner Circle es una unidad cohesiva, mientras que The Elite no. El signo de interrogación de Hangman Page colgará sobre sus compañeros un gran aura de oscuridad. Incluso, a pesar de los dos meses de desaparición, no parece que eso haya resuelto sus diferencias.

Será un encuentro inédito y diferente a los que hayamos visto y toda la amplitud del TIAA Stadium nos permitirá observar algunos duelos interesantes a lo largo del encuentro. Al final del día, la presencia de Matt Hardy resulte tentador para una victoria en favor de The Elite, pero lo cierto es que ni él ni Jericho serán los que intervengan en la decisión, y quizás veamos un nuevo capitulo respecto a las diferencias entre Hangman Page y sus compañeros, donde ya no habrá público que abuchee si AEW decide apretar el gatillo aquí.

Predicción: The Inner Circle.