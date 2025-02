Royal Rumble 2025 ya quedó atrás, y muchos podrían no estar de acuerdo con los ganadores, quienes han generado reacciones tanto positivas como negativas, refiriéndonos a Jey Uso y Charlotte Flair. Indistinto de aquello, la ruta hacia WrestleMania 41 ha comenzado y se empiezan a perfilar los combates que se llevarían a cabo en el evento premium más importante del año.

► Dos combates podrían confirmarse en los próximos días

A falta de dos meses y medio para WrestleMania 41, es lógico pensar que no hay combates oficialmente anunciados para el evento; sin embargo, parece un hecho de que los dos primeros podrían concretarse durante esta semana, con los ganadores del Royal Rumble yéndose en una clara dirección. A continuación, describimos los posibles escenarios:

Gunther vs. Jey Uso: Este parece una obviedad, más aún cuando el propio Jey Uso lo dijo en la conferencia de prensa posterior al Royal Rumble cuál será el título que va a buscar.

Charlotte Flair vs. Tiffany Stratton: Ya hemos visto la opción de Charlotte Flair vs. Rhea Ripley, además que la afinidad de marcas con Stratton, así como el hecho de ver una rivalidad fresca, hace que esta decisión sea una obviedad.

En relación a otros rumorados combates, resulta más difícil predecir en este punto; sin embargo, algunos podrían haber empezado a tomar forma durante este Royal Rumble, a saber:

Cody Rhodes vs. John Cena: Cena estaba visiblemente frustrado por haberse quedado corto en su oportunidad de lograr su título número 17; sin embargo, dijo que no se rendirá en su intento y estará en Elimination Chamber para buscar ese derecho. Dicho esto, y ya con la venia de Triple H para su participación, no es descabellado pensar que Cena ganará dentro de la cámara de la eliminación y rete a The American Nightmare en un combate que puede venderse por sí solo.

Seth Rollins vs. Roman Reigns vs. CM Punk: Es conocida la animadversión entre los tres, y a menos que uno de ellos tenga un nuevo rival, parece que la vía lógica sería la triple amenaza, aunque no sea la mejor opción. Tras ser eliminados, las hostilidades continuaron, empezando con una discusión entre Punk y Reigns, otrora compañeros de equipo en Survivor Series, seguido de un pisotón de Rollins sobre este último. Punk no se quedó atrás y respondió al «Visionario» antes de reclamarle algo a Paul Heyman, quien todavía le debe un favor.

AJ Styles vs. Logan Paul: Parece un hecho de que Logan Paul estará en WrestleMania 41, y quizás la eliminación a Styles hará que este último busque el desquite. Styles puede sacarle un buen combate a cualquiera y podremos ver un buen espectáculo aquí, siendo una opcíon segura para la celebridad de las redes sociales.

Bron Breakker vs. Sheamus: Sheamus ha intentado, por todos los medios, ganar el Campeonato Intercontinental y necesitará un escenario grande para hacer historia y convertirse en un ganador Grand Slam. El Royal Rumble dejó en claro que el irlandés aún irá tras Breakker, aunque tenga que superar algunos obstáculos primero.

Drew McIntyre vs. Damian Priest: Drew McIntyre salió frustrado tras su eliminación en el Royal Rumble y recientemente trascendió que el plan previsto para él en WrestleMania sería un combate contra Damian Priest, quien lo eliminó este sábado.

Kevin Owens vs. Sami Zayn: La historia entre ambos se explica por sí sola. Si bien ya se enfrentaron en WrestleMania 37 (cuando Sami trajo consigo a Logan Paul), parece que el Royal Rumble reabrió esa posiblidad luego de que Sami no ayudara a Owens en su propósito de lograr el Campeonato Indisputable WWE este sábado, situación que podría detonar en un reclamo por parte del «Prizefighter».

Campeonato de Parejas WWE: El Royal Rumble también dejó en claro que la división de parejas en SmackDown está abierta. DIY siguen como campeones, pero lejos de haberse librado de los Motor City Machine Guns, estos exigirán una revancha, y además, The Street Profits también están al acecho, al igual que Tama Tonga, quien ya le puso el ojo. Es posible que se dé un Fatal 4 Way para WrestleMania 41.

Campeonato Mundial Femenil: En este punto, la rival para Rhea Ripley sería un misterio, y mucho de ello tendrá que ver con los planes que hagan para Becky Lynch. Si «The Man» es la elegida, tendremos lucha para WrestleMania; sino, Iyo Sky, Bayley o Bianca Belair podrían ser otras opciones.

Campeonato de los Estados Unidos: Shinsuke Nakamura es el Campeón de los Estados Unidos, pero no hizo mucho en este Royal Rumble; sin embargo, a juzgar por lo visto en televisión, es posible que este título sea defendido en una lucha multitudinaria, o bien en el SmackDown previo, y podría involucrar a luchadores como Andrade, Carmelo Hayes y LA Knight.

Evidentemente, no se descarta la posibildad de que algunos de estos combates no se concreten, y habrán otros que deban insertarse en su lugar, considerando que la división femenil también tendrá exposición con el Campeonato Intercontinental y el Campeonato de los Estados Unidos (el de parejas ha estado muy subvalorado para estos eventos); sin embargo, no se visualiza una clara dirección hacia WrestleMania al día de hoy, ni si sus titulares seguirán manteniendo esa condición en un par de meses.