Análisis: ¿John Cena y Randy Orton están sobrevalorados?

Hulk Hogan y André el Gigante. Bret Hart y Shawn Michaels. Stone Cold Steve Austin y The Rock. ¿Qué tienen en común estas rivalidades? Las tres marcaron una época. La Golden Era, la New Generation Era y la Attitude Era, respectivamente. Y mismo es el caso de John Cena y Randy Orton en tiempos más recientes, en representación de los últimos vestigios de la Ruthless Agression Era y parte de la PG Era. Una rivalidad que significó tanto para una generación entera y escribió su último capítulo en este 2025…

Es intachable la importancia que tanto Cena como Orton han obtenido en la opinión de las nuevas generaciones. Para los más jóvenes, o mejor dicho aquellos que coincidieron con sus épocas doradas, son dos de los más grandes luchadores de todos los tiempos. Sin querer quedarse atrás, WWE incluso ha cogido la costumbre de denominar al 16 veces Campeón como el mejor de la historia. Pero, pero,… Muy distinta es la opinión del historiador y periodista Dave Meltzer.

► ¿John Cena y Randy Orton están sobrevalorados?

Veamos qué tuvo para decir en un reciente análisis sobre ambos luchadores:

«[Cuando WWE dice que John Cena es el mejor de todos los tiempos] No es así. ¿De todos los tiempos? Eso es mucho tiempo. Si lo comparas con Lou Thesz, Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Ric Flair,… Como luchador, en el ring, ni cerca. Ni siquiera entra en el top 100 de los mejores luchadores en el ring.

«Como atracción popular, está entre los veinte mejores, sí, pero no es el mejor. No es como si hubiese logrado lo que Hulk Hogan, Sammartino o Steve Austin. Nunca estuvo a ese nivel. Nunca estuvo al nivel de Antonio Inoki o alguien por el estilo, alguien que haya sido un héroe nacional legítimo. Jamás. ¿En su tiempo? Sí, fue el número uno. Pero ‘el mejor de todos los tiempos’… Sé que cuando sacas el tema hay muchos candidatos. Él no califica.

«Fue el mejor de su época, lo cual no le convierte… Este negocio existe desde los 1880s, ha existido en todo el mundo y ha estado en situaciones más mainstream de lo que es WWE actualmente, y también es mucho más grande ahora de lo que era en la época de Cena, así que no. Ha habido países donde toda una nación se frenaba para mirar un combate, como nos sucedía a nosotros cuando peleaba Muhammad Ali. Inoki logró eso en ciertos momentos. Rikidozan incluso por encima.

«Cena no hizo ni una décima parte de eso. Y no es un dardo para él, es simplemente una cultura diferente. Es distinto. Y si eres el mejor de tu época es algo genial, pero de ‘todos los tiempos’ es un término que abarca mucho».

Entonces, ¿John Cena está sobrevalorado?

Hay que decir que por más que diste de situarse en la discusión como el mejor de todos los tiempos, Cena sí puede entrar en el pedestal de los mejores de la WWE. Acudiendo a lo concreto, probablemente no en el top cinco si ponemos en la balanza la capacidad en el ring o todo lo relativo a la taquilla (donde hasta Cody Rhodes lo ha superado con creces), pero sí en la contendencia de los siguientes puestos.

A lo que refiere Meltzer es a su trascendencia en un ámbito histórico global, donde el nombre John Cena, pese a una popularidad en ascenso en el mundo de Hollywood y el tiempo fuera que siempre induce al colectivo a echar de menos a cualquier gran estrella, está por detrás de tantísimos otros, tanto en los Estados Unidos como en el mismo México o Japón.

«La lesión le hizo bien porque [antes de ella] simplemente ‘estaba ahí’ y ya. Es un luchador muy bueno y WWE le impulsó desde siempre, pero en todo momento le faltó ese algo. Al regresar en 2024 la gente empezó a verlo como una estrella más grande de la que realmente es, capaz.

«Y siento que es alguien que si no ingresa al Salón de la Fama del Wrestling Observer, en veinte años dirán que el que no haya entrado es un error garrafal de los votantes, aunque la gente que lo piense será la que no siguió su carrera mientras estuvo activo.

«A mí me sucede algo parecido con luchadores cuya carrera seguí en el contexto de cuando aún luchaban y ahora, dos décadas después, por alguna razón son vistos como leyendas. Y en mi opinión no son material de Salón de la Fama, por más que hayan estado a nivel estelar. ¿Realmente fueron taquilleros? No, la verdad. Me parece que Randy Orton es uno de esos casos».

Entonces, ¿Randy Orton está sobrevalorado?

Dicho lo cual, debemos ponernos en situación. A lo que Meltzer refiere no es al WWE Hall of Fame, cuya exigencia a la hora de escoger a sus exaltados es mucho más relajada que cualquier otra institución de prestigio y donde Orton califica sin problemas dados los bajos estandartes impuestos. A lo que Meltzer refiere es al Hall of Fame de su publicación, el Observer, mucho más meticulosa en la selección de los exaltados.

Y esto no es minimizar su impacto, que no fue para nada menor en el siglo XXI. También es verdad que cuando tuvo la chance de ser posicionado como la máxima estrella de la empresa, falló estrepitosamente. Ciertamente estaba en una etapa donde la inmadurez lo limitó sobremanera, pero de todos modos es alguien que nunca cumplió con los requisitos para el papel focal. Uno de los mejores de las últimas décadas, legítimo, no así a nivel histórico en contraste con otras figuras emblemáticas.