American Made promocionan cerveza de Hulk Hogan

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que WWE ha decidido que los luchadores pertenecientes al equipo American Made, promocionen la Real American Beer, la cerveza oficial de Hulk Hogan, en pro de llevar al próximo nivel la cerveza y el marketing de la misma.

Y es que WWE ha enviado un comunicado de prensa a distintos medios de Internet que cubren la lucha libre profesional, revelando que WWE ha decidido que el grupo patriótico conocido como American Made y conformado por Ivy Nile, Chad Gable, Julius Creed y Brutus Creed, estén promocionando la cerveza en una nueva campaña que irá todo este verano. Este es el comunicado de prensa oficial:

► American Made y WWE promocionan a lo grande la cerveza de Hulk Hogan , Real American Beer

«Este verano, WWE ha unido fuerzas con Real American Beer para lanzar lo que describen como la cerveza light más descaradamente estadounidense del mercado. La alianza incluye a las Superestrellas WWE de American Made, quienes serán la imagen de esta nueva etapa de la marca.

«La cerveza, lanzada originalmente en junio de 2024, ya está disponible en Walmart, Total Wine & More y ABC Fine Wine & Spirits, con una fórmula ligera de 110 calorías, 4 gramos de carbohidratos… y 200 por ciento americana, según su promoción.

«La alianza entre WWE y Real American Beer es de varios años y contempla presencia de marca dentro del ring en Monday Night Raw, contenido digital original, e integración completa en puntos de venta. Además, WWE adquirió una participación minoritaria en la empresa cervecera, que ya ha logrado expandirse a 20 estados en menos de un año.

«Grant Norris-Jones, ejecutivo de WWE, celebró la alianza afirmando: ‘Estamos entusiasmados por abrir una nueva categoría de asociación y mostrar Real American Beer ante la audiencia global de Netflix‘.

«Por supuesto, Hulk Hogan no se quedó atrás y aportó su estilo inconfundible: ‘¡Bueno, déjame decirte algo, hermano! Desde la primera vez que pisé el ring, siempre he luchado por algo más grande que yo. Me emociona llevar Real American Beer al ring con WWE. ¡Juntos vamos a llevar ese orgullo a América, una cerveza, una lucha a la vez, hermano!'»

