American Made derrota a Rey Mysterio y Dragon Lee gracias a Chad Gable

En un duelo de parejas estilo Tornado, la experiencia y el carisma de Rey Mysterio se unieron a la velocidad y el ingenio de Dragon Lee para enfrentar a los musculosos y técnicamente sobresalientes hermanos Julius Creed y Brutus Creed.

Las cosas comenzaron de manera sencilla para los Creed, quienes dominaron a los enmascarados con su impresionante fuerza. Sin embargo, cuando sus rivales lograron reaccionar, los movimientos rápidos y espectaculares de los enmascarados pusieron a los Creed en la lona. Aunque Brutus intentó responder, fue detenido por Dragon Lee. No obstante, Julius retomó el control del combate con un imponente suplex desde el esquinero.

Una vez más, la fuerza de los Creed y su estilo «American Made» se hicieron notar, sometiendo a Rey a base de golpes, a pesar de que Dragon Lee logró dejar fuera de combate a Brutus momentáneamente.

El enfrentamiento se tornó equilibrado, con ambos equipos reaccionando y dando lo mejor de sí, pero sin que ninguno pareciera inclinar claramente la balanza a su favor. Cabe destacar que Dragon Lee comenzó a cargar con el peso del combate por su equipo, enfrentando a ambos oponentes con gran resistencia. Finalmente, con un trabajo conjunto, los enmascarados consiguieron atacar a sus rivales con espectaculares vuelos.

