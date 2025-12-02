AMC será la nueva casa televisiva de TNA en EE.UU.

Llevaba tiempo diciéndose que el principal escollo de TNA a la hora de revivir sus días de gloria estaba en su plataforma televisiva, AXS TV, cuyo alcance es bastante inferior al de otras cadenas como USA Network o TNT.

A partir de 2026, esto ya no supondrá una excusa, pues hoy se anuncia que desde el jueves 15 de enero, iMPACT! tendrá en AMC y el servicio de «streaming» AMC+ sus nuevos hogares en EEUU. Dicho día, entre las 9 pm ET y las 11 pm ET, veremos en directo por dichos medios el estreno de la nueva era televisiva de TNA, al amparo del Curtis Culwell Center en Garland (Texas, EEUU). Actualmente, iMPACT!, también ubicada en los jueves, tiene como hora de inicio las 8 pm ET, con una duración igualmente de dos horas.

Aunque no queda claro si cada semana iMPACT! se ofrecerá en directo, más allá de que el episodio del 22 de enero también será «Live» desde el Tingley Coliseum de Albuquerque (Nuevo México, EEUU), estamos ante un importante salto de mediaticidad, pues como cadena por suscripción, AMC está presente en aproximadamente 60 millones de hogares estadounidenses. En comparativa, AXS TV, también cadena por suscripción, sólo está presente en unos 30 millones.

Prepare for iMPACT!



AMC is the new home of TNA: Thursday Night iMPACT starting January 15. #TNAiMPACT pic.twitter.com/QOU1OhNx9b — AMC TV (@AMC_TV) December 2, 2025

Cabe subrayar que el acuerdo, multianual, se limita a EEUU. Para los espectadores canadienses, en teoría, iMPACT! podrá seguir viéndose vía Sportsnet 360. Mientras, el rol de TNA+ queda pendiente de detallarse. Actualmente iMPACT! se emite de manera simultánea con AXS TV por dicha plataforma, pero es de suponer que el próximo mes esto cambie.

