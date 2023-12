Estamos a finales de 2023, ¿quién piensa en cuando termine 2024? Athena, la Campeona Mundial ROH, sí. Y tiene un gran objetivo para dentro de un año. Mientras ultima los preparativos para exponer el título ante Billie Starkz en ROH Final Battle este viernes, The Princess of War le dice a Under the Ring que quiere ser Campeona Triple Corona.

► La meta de Athena

«Quiero convertirme en campeona de la triple corona para finales de 2024. Voy tras todos los cinturones, el Campeonato TBS con Julia Hart y el Campeonato Femenino de AEW con Toni Storm. No estoy satisfecha con simplemente derrotar a estas mujeres frágiles una y otra vez. Esta es tu advertencia: voy por ustedes en 2024. No importa lo que diga nadie, tienen una marca en la espalda y solo es cuestión de tiempo antes de que llegue hasta allí.»

Y hablando de AEW, también reafirma su interés en tener más presencia:

«Creo que el próximo paso para mí sería definitivamente intentar en la televisión de AEW nuevamente. Mi primera vez no fue genial y perdí ante la todopoderosa Jade Cargill.»

Athena se refiere a que Jade Cargill, ahora en WWE, la derrotó por el Campeonato TBS en All Out 2022. No obstante, esa no fue su última lucha titular en la empresa All Elite. Ese mismo mes, en el especial Grand Slam, perdió en un Fatal 4-Way por el Campeonato Mundial Femenil de Toni Storm, quien entonces estaba en su primer reinado.

Por otro lado, fue en WrestleDream 2023 cuando se vio a la Campeona ROH en última ocasión en AEW. También luchó en All Out. Hasta ahora, Athena ha tenido 44 combates en esta compañía. Sin duda, le ha ido mucho mejor en Ring of Honor, pero puede que próximamente vea cumplido su deseo y triunfe en ella.