Amazon podría ser proveedor de PPV de AEW en 2025

No es un experimento y tampoco una prueba sino una relación hecha pero sí podría considerarse de esas maneras a la emisión de AEW en Max pensando a largo plazo en cómo lo que pase con respecto a las audiencias y demás pueda afectar no solo a la propia conexión entre ellas sino a que «Where The Best Wrestle» pueda hacerse más fuerte en el streaming.

Y, de momento, todo está saliendo a pedir de boca, según sabíamos recientemente: «Fuentes dentro de Warner Bros. Discovery confirmaron que las cifras oficiales se mantienen muy restringidas, incluso dentro de la compañía. Sin embargo, también confirmaron que desde su debut, AEW se ha clasificado entre los principales eventos deportivos en vivo en Max.»

► ¿AEW en Amazon?

Por ejemplo, ¿no es posible que en Amazon hayan esperado a ver cómo funcionaba AEW en Max para decidirse o no a apostar por la compañía de lucha libre en su propio servicio, Prime Video? No lo sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos, al menos nos indican nuestros compañero Brandon Thurston de Wrestlenomics, es que este podría ser un nuevo proveedor de la acción All Elite a partir de 2025:

«Amazon Prime Video probablemente se unirá a la lista de plataformas digitales que ofrecen eventos de pago por visión (PPV) de AEW este año, según informó Wrestlenomics. Esto no ha sido confirmado ni por AEW ni por Prime Video, aunque se les contactó para obtener comentarios y aún no han respondido.

No está claro si esto entrará en vigor a tiempo para el próximo evento PPV de AEW, Revolution, programado para el 9 de marzo. Sin embargo, cuando se implemente, se espera que los usuarios en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido puedan comprar los PPVs a través de Prime Video, según la información recibida».

