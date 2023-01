Amari Miller es una luchadora de NXT que poco a poco se está haciendo más y más conocida. Sin ir más lejos, estuvo en la lucha de 20 mujeres para determinar a la nueva contendiente al Campeonato Femenil NXT en New Year’s Evil 2023. También luchó en el primer episodio de Level Up del año. Todavía no parece haber un gran plan para ella pero desde 2021 se está intentando hacer un hueco en la marca amarilla después de haber trabajado durante cuatro años en el circuito independiente.

► Amari Miller intentó quitarse la vida

Pero el futuro de Amari Miller podría no existir de haber acabado con su vida la semana pasada, como intentó hacer la semana pasada, según cuenta ella misma en un reciente video en TikTok. La guerrera de Kansas City está lidiando con problemas de salud mental que la llevaron a tomar la peor de las decisiones. Afortunadamente, tiene un presente y también un porvenir. Ojalá reciba ayuda y pueda salir de esta mala situación, desde Súper Luchas le enviamos todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos para que así sea.

“No todo es lo que parece, la salud mental es difícil, todos deberíamos hablar aunque sé que es difícil, hay personas que te quieren, ¡lucha conmigo por favor! Muestro esto no para pedir simpatía sino para contarlo y hacerte saber que ¡no estás solo y que estoy aquí para cualquier persona que necesite un oído para escuchar!”.

Amari Miller's latest TikTok post. Nothing but love and support for her ❤ pic.twitter.com/bzeX9WHXDQ — Monty AEW/WWE (@tmykwoah) January 17, 2023

Amari Miller manda también un mensaje importante a cualquiera que pueda estar pasando por problemas similares, en mayor o menor medida, para que los hable con sus seres queridos y con profesionales de la salud mental para salir adelante. Porque, por malo que sea el momento, aunque eso solo lo saben quienes lo sufren, siempre se puede salir de él para encontrar la felicidad.