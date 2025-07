Amanda Nunes no está impresionada con Kayla Harrison

Amanda Nunes no está lista para darle a Kayla Harrison todo el crédito por su victoria en el título de UFC.

Harrison (19-1 MMA, 3-0 UFC) sometió a Julianna Peña por kimura en el segundo asalto para alzarse con el título de peso gallo en el evento coestelar de UFC 316 el mes pasado. Nunes, quien estuvo presente en la pelea, se enfrentó a Harrison para preparar el esperado enfrentamiento entre las excompañeras.

Nunes (23-5 MMA, 16-2 UFC) colgó los guantes como campeona de peso gallo y pluma de UFC en junio de 2023. Explicó por qué decidió salir del retiro para enfrentar a Harrison.

«Solo quiero volver a pelear. Decidí volver por algo que realmente disfruto. Honestamente, por eso me fui por dos años, porque no quiero agotarme. Descansé lo que necesitaba y todo. ¿Por qué no volver?»