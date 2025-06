Amanda Nunes: En noviembre o diciembre estaré lista

La victoria de Kayla Harrison en el evento UFC 316 del pasado sábado no solo significó que se convirtiera en la nueva campeona del peso gallo en la UFC, sino que también abrió la puerta a uno de los enfrentamientos más esperados en la historia de las MMA femeninas.

Su triunfo, tanto en términos deportivos como históricos, marca un momento clave para la división femenina. Harrison, quien en su carrera acumula un récord de 19 victorias y solo una derrota, además de tener un paso destacado en las artes marciales, reafirmó su lugar en la élite al someter a Julianna Peña en un combate que dejó claro quién manda en esa categoría.

Este enfrentamiento, que estuvo en el centro de atención en el evento coestelar, no solo fue una pelea más, sino que fue un paso importante en la trayectoria de Harrison. Con su victoria, añadió en su palmarés un nuevo título de la UFC, sumándose a un impresionante historial que incluye dos medallas de oro olímpicas y dos campeonatos mundiales en la Professional Fighters League (PFL). Eso demuestra que Harrison no solo es una peleadora fuerte en la jaula, sino que también ha demostrado su valía en otros ámbitos de competencia de alto nivel.

Pero más allá de su aspecto deportivo, esta victoria tiene un impacto mucho mayor en el panorama de las MMA femeninas. La pelea y el resultado generan una gran expectativa para un enfrentamiento que muchos consideran uno de los más grandes en la historia de la división femenina en la UFC. La rivalidad con Amanda Nunes, excampeona de dos divisiones diferentes y una de las peleadoras más temidas y respetadas en la historia de la organización, parece estar ahora en marcha.

«Sinceramente, si me hubiera quedado en American Top Team, puede que esta pelea nunca hubiera llegado a celebrarse», declaró Nunes en una entrevista con ESPN poco después del evento. «Me fui. Fue mi decisión. Ahora tengo mi propio gimnasio, mi propio campamento con mis propios entrenadores, con los que lo preparo todo. Voy a dedicarme al campamento a tiempo completo. He estado entrenando aquí y allá, siempre en forma. Pero, sinceramente, en noviembre o diciembre estaré lista para competir».

Nunes, que a principios de este año anunció que regresaría del retiro con la intención de enfrentarse a la vencedora del combate por el título que Harrison ganó, estuvo presente en el evento. La excampeona estuvo sentada justo junto a la jaula, observando con atención cómo Harrison dominaba a Peña en los primeros asaltos y lograba cerrarle la pelea con una sometida en el segundo round.

La imagen de Nunes allí, viendo cómo su excompañera del gimnasio American Top Team ejecutaba una técnica que la dejó sin respuesta, fue un claro mensaje de que la pelea entre ambas está en camino. Después de la pelea, Nunes compartió en sus redes sociales las razones que la motivaron a volver a luchar. Explicó que no solo quiere devolverle al deporte el nivel que alguna vez tuvo, sino que también siente que ya no puede dejar pasar más tiempo y que necesita enfrentar a Harrison para poner fin a esa historia pendiente.

«En cuanto tenía un micrófono, solía hablar de mí», dijo la ex campeona sobre Harrison. «Desde ese momento, empezamos a sentirnos, no diferentes, sino que siempre nos respetamos en el gimnasio, pero sabíamos cuál era la energía. Nunca podríamos conectar.

«Me gusta cuando los oponentes me dan miedo, me dan adrenalina. Kayla es una de esas peleadoras. Así es como me presento, cuando me amenazas con algo. Sé que Kayla es ese tipo de peleadora. Esto es lo que me gusta sentir. Me gusta estar en peligro. Así es como sale “La Leona”».