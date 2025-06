Amanda Nunes seguirá muy de cerca el combate coestelar del UFC 316 de este fin de semana.

La ex campeona de dos divisiones de la UFC, Nunes (23-5 MMA, 16-2 UFC), reveló a principios de este año que planea salir de su retiro para enfrentarse a la ganadora de la pelea por el título de peso gallo de la UFC entre la actual campeona Julianna Peña (11-5 MMA, 8-3 UFC) y la ex campeona de la PFL Kayla Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC). La pelea está programada para este sábado en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

«Estoy lista», declaró Nunes al New York Post Sports. «He vuelto al gimnasio, estoy muy sana, mi peso es bueno, así que ¿por qué no? No tengo lesiones. Veamos qué pasa. Estoy lista para volver».

Nunes (23-5 MMA, 16-2 UFC) se retiró como campeona de dos divisiones de la UFC tras revalidar su título del peso gallo ante Irene Aldana en UFC 289 en junio de 2023 y los rumores sobre un posible combate entre Amanda Nunes y Kayla Harrison llevan años circulando, desde la época en que Harrison militaba en la PFL. Las dos entrenaron juntas durante la estancia de Nunes en el American Top Team de Florida.

«Entrenábamos, pero éramos compañeras de entrenamiento», dijo Nunes sobre Harrison. «No entrenábamos todos los días. Cuando podíamos entrenar, lo hacíamos. Solo hicimos sparring una vez, cuando ella llegó allí. … Siento que cuando empezó a hablar de mí, «Quizás en el futuro peleemos», hablar de ello, llamar la atención sobre la pelea, como competidora, a mí también me gusta la idea. Definitivamente, tampoco tengo nada personal contra ella. Esto es solo negocio».

Nunes está especialmente cualificada para opinar sobre la pelea por el título de este fin de semana, ya que entrenó con Kayla Harrison y peleó dos veces contra Julianna Peña en el octágono antes de retirarse en 2023.

«Creo que se decidirá por decisión», dijo Nunes cuando se le pidió su pronóstico. «Creo que tres asaltos para Kayla y dos para Julianna. Creo que más adelante, Julianna puede destacar. Veo a Kayla haciendo lo que quiere hacer, derribos, usar la jaula, lanzamientos de judo en la jaula, usando sus zancadillas para derribar a Julianna. También sé que Julianna es una superviviente, así que Kayla no tiene suficiente para noquear a Julianna o acabar con ella en el suelo»

«De hecho, Julianna también tiene una muy buena defensa de jiu-jitsu, ha mejorado mucho. No se detiene. Va a hacer que Kayla trabaje mucho. Ella sigue avanzando. Kayla es fuerte, así que va a ser muy bueno e interesante ver quién va a ganar. Creo que esta pelea puede ir en cualquier dirección, pero creo que la decisión será para Kayla».

Después de dominar durante años las divisiones de 135 y 145 libras, Amanda Nunes sufrió una sorprendente derrota por sumisión ante Julianna Peña en 2021. Se recuperó el verano siguiente, vengando la derrota en el UFC 277. Si Peña sale victoriosa en el UFC 316, Nunes ha expresado su interés en saldar cuentas con una revancha contra «The Venezuelan Vixen».

«Sí, creo que es genial», dijo Nunes sobre una posible victoria de Peña. «1-1 y podemos hacerlo realidad. Lo demostraré una vez más. Así que también estoy lista para ella».