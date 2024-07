Amanda Lemos tiene la intención de acabar con Virna Jandiroba

Puede que Amanda Lemos esté a días de otra pelea principal programada para 25 minutos, pero no tiene la intención de competir contra Virna Jandiroba por tanto tiempo.

El sábado en UFC on ESPN 60 (ESPN, ESPN+ ) en el UFC Apex en Las Vegas, la ex retadora al título Lemos (14-3-1 MMA, 8-3 UFC) se enfrentará contra Jandiroba (20-3 MMA, 6-3 UFC) en un enfrentamiento de peso paja entre los 10 mejores.

A estas alturas, Lemos ya está acostumbrada a los grandes escenarios de la UFC. Lemos llega a su tercer evento principal de la UFC tras una victoria por decisión unánime sobre Mackenzie Dern en la UFC 298 en febrero. Esa victoria marcó su regreso a la senda de la victoria tras una desgarradora derrota por decisión unánime contra Zhang Weili en su primera oportunidad de ganar el oro.

Ya sea una pelea preliminar, un evento principal o una pelea por el título, nada cambia para Lemos.

“Abordo cada pelea de la misma manera. No importa si es la primera o la segunda pelea de la cartelera, si es un evento co-estelar o principal. Abordo todas de la misma manera. Todas son importantes para mí. Esta es mi vida. Esta ha sido mi vida, así es como me gano el pan. No importa el estado de la pelea. La abordo con el mismo nivel de entrenamiento, siempre buscando la victoria. Para mí, es otra pelea en ese sentido”.

Lemos, de 37 años, actualmente ocupa el puesto número 7 en el último ranking de peso paja femenino, y Jandiroba está solo un puesto detrás.

Si bien es poco probable que esta pelea le permita volver a tener otra oportunidad de conseguir el título, una gran victoria, especialmente una nocaut, sin duda sería un paso sólido en esa dirección. Buscará ese final temprano el sábado contra Jandiroba.

“Voy a salir a pelear con la única intención de terminar la pelea. Con cautela, por supuesto, porque puede pasar cualquier cosa, pero voy a salir desde el principio para intentar terminar la pelea”.