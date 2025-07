Alvarez reflexiona sobre derrota del título ante McGregor

Eddie Alvarez sabe lo que es estar en el lado perdedor de una derrota histórica ante una estrella de la UFC, y ve paralelismos entre Ilia Topuria y Conor McGregor.

Han pasado casi nueve años desde que McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) derrotó a Álvarez (30-8 MMA, 4-3 UFC) por nocaut en el segundo asalto en UFC 205 en noviembre de 2016, convirtiéndose en el primer campeón simultáneo de dos divisiones en la historia de UFC. El fin de semana pasado, Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) hizo historia al noquear a Charles Oliveira, convirtiéndose en el primero de los 10 campeones de todos los tiempos en múltiples categorías de peso en lograrlo invicto.

Álvarez no ha quedado nada impresionado por el ascenso de Topuria y dijo que ve algo de lo que McGregor tenía cuando estaba en la cima de su juego.

Álvarez conectó solo 12 golpes en poco más de ocho minutos de pelea contra McGregor. Falló en tres intentos de derribo, que también es el número de veces que fue derribado por «The Notorious».

La intención de Álvarez era presentarse esa noche en el Madison Square Garden y frustrar el intento de McGregor de hacer historia. No sucedió, y ahora puede ser honesto al decir que todo, desde la preparación hasta la ejecución en la jaula.

Sin embargo, la retrospectiva es una vía de doble sentido en un deporte como las MMA. Puede llevar al delirio y la desesperación, o, en el caso de Álvarez, a una mayor claridad y humildad.

«Probablemente habría boxeado más en la preparación. Boxeé mucho para la pelea contra Justin Gaethje. Boxeé mucho y fue una de mis mejores actuaciones cuando boxeé solo con boxeadores profesionales. Salí del gimnasio de MMA, fui a Filadelfia y me encontré con boxeadores profesionales. Mi vista era la mejor, mis reacciones eran las mejores, mi ritmo, mi volumen de golpeo. Todo mejoró. Probablemente habría boxeado más en la preparación y menos en la pelea».

Mi vista y mi distancia habrían sido más nítidas para boxear, pero la idea nunca fue boxear. Siento que me atraparon al principio de la pelea y me volví loco. Lo que hice en la pelea no se pareció en nada a lo que hicimos en la preparación. Incluso en la pelea, me moví mucho hacia la izquierda, y ese fue el primer paso del primer día: «Vamos principalmente a la derecha, a luchar y patear». En cambio, me fui a la izquierda y boxeé. ​​A veces, en una pelea, te golpean y te vuelves loco, y así es como se desmorona la galleta. Hay poco margen de error cuando los chicos están en la cima del juego.