Álvarez: «La carrera de Chandler en UFC ha sido frustrante»

Eddie Alvarez no cree que Michael Chandler haya estado a la altura de su potencial en la UFC. Chandler tiene un récord de 2-4 desde su debut en la UFC a principios de 2021, pero ha protagonizado algunas de las batallas más memorables. Después de haber estado en guerra con Chandler dos veces durante sus peleas por el título en Bellator, Álvarez sabe lo bueno que es Chandler.

Álvarez pudo conseguir el oro cuando firmó con la UFC, sin embargo, Chandler no ha logrado alcanzarlo. Álvarez no puede entender por qué Chandler no utiliza todo su conjunto de habilidades cuando compite en el octágono.

“Si le preguntas, él ha tenido un rendimiento inferior al esperado. Él sabrá la razón de eso o cualesquiera que sean las razones, pero seguro que creo que tiene todas las herramientas para ganar el título de UFC. Es una cuestión de si usa las herramientas que tiene, y no creo que las haya usado adecuadamente, y no sé por qué. Es muy frustrante para mí verlo porque sé de lo que es capaz y qué tipo de coraje y espíritu de campeón tiene.

“Creo que es más bien un cambio en su forma de pelear y en el uso de las armas que tiene. Simplemente no las usa, y para mí es frustrante verlo, para ser honesto. Creo que es frustrante para mucha gente que es fanática de él y quiere que gane porque puede hacerlo. Simplemente no usa las cosas que Dios le ha dado. No usa su lucha en absoluto, y es muy dominante. Es un tipo muy fuerte”.

Álvarez se enfrentará a su compañero ex luchador de UFC Jeremy Stephens el 25 de enero en BKFC KnuckleMania 5 desde el Wells Fargo Center en la ciudad natal de Álvarez, Filadelfia.

Le encantaría resolver su rivalidad con Chandler algún día en una trilogía, pero sabe que eso no es algo que vaya a suceder en la UFC. Sin embargo, puede verlo en el BKFC.

“Dejémosle pelear de nuevo, y si sigue en la misma trayectoria y vuelve a perder, tal vez lo puedan cortar, y entonces vengamos a Bare Knuckle y hagámoslo sin guantes. Creo que ese es el tipo de violencia que este mundo necesita ahora mismo”.