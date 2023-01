Alvarez critica White por comentarios sobre Ngannou

Eddie Alvarez no está aquí por esta tontería. Durante el fin de semana, Francis Ngannou ingresó oficialmente a la agencia libre y fue despojado de su título de peso completo de UFC después de que él y UFC no pudieron llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

Dana White anunció la reorganización sísmica en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Vegas 67 , y el presidente de UFC pasó a la ofensiva casi de inmediato, diciendo que Ngannou no volvió a firmar con la promotora porque “no quiere correr el riesgo”. ”

Es una táctica muy usada por White, una que ha usado innumerables veces a lo largo de los años con peleadores que demostraron ser duros negociadores, y el ex campeón de peso ligero de UFC, Eddie Alvarez, no tiene nada de eso.

En una publicación en su cuenta de Twitter, Álvarez criticó la reacción de Dana White ante la situación de Ngannou, riéndose de lo ridículo que era.

Ufc simply lost the bid for Francis , instead of admitting that , they go with the narrative the the Scariest mother fucker alive is Afraid to fight in the UFC hahhahahahhahahahhahahahhaa These jokes write themselves #PHSUnreal

— Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) January 16, 2023