El próximo martes 29 de noviembre, WWE presentará un show muy especial de NXT. Se seleccionarán a los luchadores que participarán en el Iron Survivor Challenge, el cual es una nueva lucha, con características y estipulaciones muy específicas, que ayudará a buscar a los retadores máximos de los títulos de NXT.

Sí, porque habrá un Iron Survivor Challenge versión femenil y otro masculina. Inicialmente, se señaló por parte de WWE que iba a ser Shawn Michaels quien seleccionara a los participales de estas luchas, pero ahora, la misma empresa ha anunciado que tendrá refuerzos.

Se trata de Alundra Blayze, más conocida como Madusa, también de Molly Holly y Road Dogg. Todos, miembros del Salón de la Fama WWE. Holly trabaja como instructora de lucha libre en el WWE Performance Center, mientras que Dogg es el Vicepresidente Senior de Eventos en Vivo WWE.

Michaels también confirmó que habrá un Iron Survivor Challenge Match varonil y otro femenil en NXT Deadline, show que se realizará el próximo sábado 10 de diciembre desde el WWE Performance Center en Orlando, Florida, aunque se desconocen los participantes hasta ahora.

Muchos fans han criticado en redes sociales este nuevo concepto, pues consideran que sería una mezcla entre un Scramble Match, un Iron Match y un King of the Mountain Match, lucha que introdujo Jeff Jarret en TNA, hoy Impact Wrestling.

En pocas palabras la nueva lucha es una King of the Mountain, pero NO ladder xD #WWENXT #NXTCL

Igual buena que innoven

