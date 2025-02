Alonzo Menifield explica regreso a Fortis MMA antes de UFC Fight Night 252

Alonzo Menifield está de regreso en un entorno familiar mientras intenta romper una racha de dos derrotas el sábado en UFC Fight Night 252.

Después de comenzar su carrera en la UFC peleando en Fortis MMA en Dallas bajo la dirección del entrenador Sayif Saud, Menifield expandió sus horizontes en los últimos años a varios gimnasios. El momento más destacado de su estadía fue en Colorado con el veterano del kickboxing y la MMA Pat Barry en su equipo, pero recientemente tomó la decisión de regresar a sus raíces.

Menifield (15-5-1 MMA, 8-5-1 UFC) nunca ha perdido tres peleas consecutivas en su carrera. No quiere que eso suceda cuando se enfrente al recién llegado Julius Walker en una pelea de peso semipesado en Climate Pledge Arena ( ESPN+ ), y para darse la mejor oportunidad, Menifield realizó su campamento de entrenamiento en Fortis MMA.

“Viajé por todos lados, fui a todos lados y luego estuve en un centro de entrenamiento, no voy a decir el nombre, pero estaba en un gran gimnasio viejo y me di cuenta de que hacían esto en Fortis. Se esforzaban mucho así. Entonces pensé: ‘¿Por qué no me voy a casa y estoy con mi familia y entreno?’. Así que volví a Fortis. Aprecio Fortis ”.

Según Menifield, no hubo ninguna negatividad en torno a su salida de Fortis MMA. Cuando surgió esta situación, dijo que Saud no tuvo problemas en darle la bienvenida con los brazos abiertos.

“Sayif y yo siempre nos llevamos bien. Nunca me fui en malos términos. Simplemente le dije que necesitaba expandirme y eso fue lo que hice, simplemente viajé y me di cuenta de lo que podía aportar. No me sentí mal, así que pude volver a casa. No hubo problema”.