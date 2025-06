Almeida reacciona a la nueva imagen del título de peso completo

El retiro de Jon Jones y la coronación indiscutible de Tom Aspinall conmocionaron al mundo de los deportes de combate, pero la noticia significó más para Jailton Almeida que para casi todos.

Ahora que la niebla divisional que se cernía sobre la división de peso completo durante casi dos años finalmente se ha disipado, Almeida (22-3 MMA, 8-1 UFC) está en la lista corta de luchadores en la discusión para Aspinall (15-3 MMA, 2-1 UFC).

«Estoy contento con la noticia. La división finalmente se moverá. Es algo grandioso. Estoy un poco sorprendido por cómo se dieron las cosas. Que Dana White nos diera la información en una conferencia de prensa es un poco extraño para el tamaño de Jon Jones y todo lo que representa. Recibir una noticia así, de que se retira, es un poco sorprendente. Pero no me puedo quejar. Por mi parte, no me puedo quejar, quizá finalmente tenga la oportunidad de avanzar».

Almeida ha estado en el limbo desde su victoria sobre Serghei Spivac en enero. Confirmó que la UFC le ofreció una pelea el 14 de junio contra Alexander Volkov, pero el peso completo ruso no la aceptó. La promotora sugirió entonces una pelea en otoño, pero ahora Almeida dice que tampoco está seguro de eso.

«Tampoco parece que vaya a suceder. Me he estado concentrando en trabajar en mí mismo, en mi juego y en ayudar a todos mis compañeros de entrenamiento. … Seguimos esperando porque creo que esa pelea me acerca a nuestro objetivo. Pero si es Volkov, si es Gane, si es Aspinall, estoy entrenando, mejorando y preparándome para lo que venga. Quizás sea reserva para una pelea por el título si no me la dan. ¿Quién sabe? La pelea original iba a ser contra Volkov y es una pelea que realmente quiero. Pero si no se da, no hay nada que hacer y simplemente seguiré adelante. Tenemos que seguir adelante».