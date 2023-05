Allie Allbright es una joven luchadora independiente que apenas está comenzando su carrera y cuya relación con Mercedes Moné se extiende a ocho años. Hasta ahora eran amigas pero en adelante también compañeras de profesión, y quién sabe si en un futuro formarán equipo o incluso serán oponentes en el encordado. Por razones obvias, nunca hemos hablado en Súper Luchas de ella pero hoy lo hacemos para conocer tanto su amistad como el consejo que The CEO le dio así como qué le parece que la ex Campeona IWGP se pusiera su camiseta, según contaba recientemente a Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds.

> El consejo de Mercedes Moné a Allie Allbright

«Es una locura para mí ponerlo en palabras porque todos saben que ella es mi favorita absoluta. Ella es la razón por la que quería convertirme en luchadora. Comenzó cuando la conocí por primera vez en 2015 y seguí conociéndola y se convirtió en una amistad a través de ser una fan y ella me ha dado muchos buenos consejos en lo que respecta a la lucha libre. La he actualizado a lo largo de mi viaje de entrenamiento, lo cual es una locura para mí pensar en eso. Quería darle mi primera camiseta oficial de lucha libre, y le encantó y me alegro de que no la haya tirado, para ser honesta. Ella la usó y el hecho de que lo hizo significa el mundo para mí. Ni siquiera puedo creer que estoy diciendo eso.

«El mejor consejo que alguien podría darte, simplemente amarlo y divertirte con lo que estás haciendo. Sé que es un cliché, pero la lucha libre es difícil. Cualquier cosa que amas y de la que quieres hacer una carrera, tienes que tener pasión por eso. Hay días en los que no quieres ir a entrenar o levantarte de la cama, pero ella básicamente me dijo que me encantara y que me divirtiera y que me mantuviera segura. Sé que esto suena como cosas pequeñas, pero cuando tomas en consideración algo como la lucha libre, debes recordar eso todos los días cuando vas. Si esto es lo que realmente quiero hacer como carrera, amarlo».

¿Te gusta lo que Mercedes Moné está haciendo en Japón?