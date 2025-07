Allen: «Rivalidad con Vettori terminó con victoria en UFC 318»

Parece que la rivalidad entre Brendan Allen y Marvin Vettori ha llegado a su fin, al menos para una pelea.

Allen (25-7 MMA, 13-4 UFC) y Vettori (19-8-1 MMA, 9-7-1 UFC) tenían mucha mala sangre antes de su combate de peso mediano en el UFC 318 del sábado, celebrado en el Smoothie King Center. Ambos habían intercambiado insultos e incluso habían tenido una pelea en el casino del Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida, antes de enfrentarse en un contexto profesional.

Allen, quien derrotó a Vettori por decisión unánime, quiere dejar atrás su disputa, pero no está muy seguro de que el sentimiento sea mutuo.

«Le dije, dejando de lado nuestros problemas, que lo compadezco a él y a su familia. Mi hermano tuvo un accidente y perdió a su hermano por completo, así que no puedo imaginar el dolor que se siente al perderlo por completo. Yo no perdí al mío por completo, pero aun así duele. Sus entrenadores empezaron a hablar mal de él y me dijeron que me quitara de encima. Es como si alguien estuviera metiendo la nariz entre dos hombres adultos. No le tengo rencor. Puede decir lo que quiera antes y después, es su problema. Él es un hombre adulto. Yo soy un hombre adulto con hijos. Para mí, son solo negocios. Peleamos. Es lo que hay. Creo que gané por completo; si tú no, que probablemente él no, sí, para mí, se acabó».