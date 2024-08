Allen critica a Imavov por no aceptar pelea a cinco rounds

Brendan Allen afirma que Nassourdine Imavov no quería que su pelea se programara a cinco asaltos. Allen (24-5 MMA, 12-2 UFC) se enfrenta a Imavov (14-4 MMA, 6-2) en una pelea de tres rounds, que será co-encabezada por UFC Fight Night 243 el 28 de septiembre en el Accor Arena en París.

El evento principal será un gran combate de peso ligero entre Benoit Saint Denis y Renato Moicano, pero Allen está desconcertado por el hecho de que ese enfrentamiento tenga mayor prioridad que el suyo.

“Algunas personas necesitan tener todas las cartas a su favor para intentar ganar, pero no será suficiente. Yo voy a ganar de todos modos. Acepté los cinco rounds. Pedí los cinco rounds. He escuchado las explicaciones, pero todavía no estoy de acuerdo ni las entiendo. Está por encima de mi nivel salarial. Creo que es una tontería que los (números) 10 y 12 sean los protagonistas por sobre los (números) 4 y 7, donde tenemos contiendas por el título que posiblemente rodeen nuestra pelea”.

UFC ha programado numerosos eventos co-principales de cinco rondas últimamente, y Allen cree que su pelea con Imavov es de alto riesgo suficiente como para merecer el mismo trato.

«Creo que es una mala jugada que no quiera aceptar cinco rounds. Incluso como pelea co-principal, no quiere aceptar cinco rounds. ¿Quieres pelear por el cinturón? ¿Quieres dejarlo en claro? Así es como se hace. Sales y ganas una pelea de cinco rounds, incluso si no se llega a cinco rounds.

“Aun así lo aceptaste, estabas preparado para ello, recibes dinero extra por ello. No entiendo del todo el razonamiento, pero entiendo su lógica. Algunas personas simplemente necesitan todas las cartas a su favor tanto como sea posible para ganar, pero no va a ser suficiente”.