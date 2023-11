Allen a Strickland: «Sé en mi corazón que soy mejor y creo que él también»

Brendan Allen confía en vencer al campeón de peso mediano de UFC, Sean Strickland, en una revancha. Allen (23-5 MMA, 11-2 UFC) convocó a una pelea con el contendiente No. 1 después de su sumisión en el tercer asalto ante Paul Craig en el evento principal de UFC Fight Night 232 del sábado pasado en el UFC Apex en Las Vegas, marcando su sexta victoria. en una fila.

Allen tiene marca de 8-1 desde que perdió ante Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) por nocaut técnico en el segundo asalto en noviembre de 2020, y espera poder rectificar esa mancha en su récord en el futuro cercano.

“Espero que UFC vea eso y sepa que soy la próxima gran novedad. He estado allí con Sean. Era mucho más joven, mucho más inmaduro mentalmente y creo que todavía estaba ganando esa pelea«.

“Simplemente hice un mal sonido y me atraparon. Estoy feliz de que sea el campeón. Felicitaciones a él. Creo que es un tipo divertido que hace travesuras, pero aparte de eso, sé en mi corazón que estoy mejor, y creo que él también, pero veremos qué pasa”.

Strickland hace su primera defensa del título contra Dricus Du Plessis (20-2 MMA, 6-0 UFC) en el evento principal de UFC 297 el 20 de enero en Scotiabank Arena en Toronto. Allen no está convencido de Du Plessis y cree que pierde ante Strickland.

«Dricus es el tipo más afortunado del mundo, pero no creo que le gane a Sean. Creo que Sean es ese tipo, comienza lento y avanza. Estilísticamente, creo que Sean es demasiado y tiene demasiada experiencia para Dricus. Dricus simplemente abre la boca y atrapa a los tipos en ráfagas.

“Pero aparte de (Robert) Whittaker, ¿a quién ha vencido todo el tiempo en una pelea? Siempre pierde y regresa, lo cual es genial. Puede profundizar, es bueno profundizando. Felicitaciones a él, pero personalmente no creo que le gane a Sean. Definitivamente no me gana, así que no me preocupo por eso”.