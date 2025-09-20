All Out: Mercedes Moné retuvo ante Riho

Una nueva retadora por el Campeonato TBS de Mercedes Moné fue la japonesa Riho, quien buscó terminar con el reinado de una luchadora que ha sido imbatible.

Desde los primeros minutos, Riho sorprendió con velocidad y creatividad, acumulando intentos de pin y hasta castigando a la campeona con un Foot Stomp desde la mesa de comentaristas. Mercedes respondió con igual intensidad, conectando una Meteora sobre la mesa y más tarde combinando un Superplex con Los Tres Amigos.

El combate se tornó dramático cuando Riho enfocó sus ataques a la pierna de la campeona y rozó la victoria con un German Suplex puenteado y un Crossbody. Sin embargo, Mercedes apeló a la astucia: se tomó del réferi para distraerlo y atacó a los ojos de su rival. Acto seguido, ejecutó un Gutbuster seguido del Money Maker, suficiente para sellar la cuenta de tres. De esta forma, Mercedes Moné mantuvo su cetro una vez más.

► Lo que sigue para Riho y Mercedes Moné.

Mercedes volvió a demostrar su ingenio y resistencia, pero quedó claro que Riho estuvo a nada de arrebatarle el título. Tras esta batalla, la campeona deberá prepararse para nuevos retos, mientras que Riho se consolida como una de las principales amenazas en la división.