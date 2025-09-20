All Out: Jon Moxley derrota a Darby Allin en lucha de ataud

Después de una intensa rivalidad entre Darby Allin y Jon Moxley durante meses, finalmente ambos luchadores se enfrentaron en un combate final, en una lucha de ataúd.

La tensión acumulada entre Jon Moxley y Darby Allin estalló en una batalla caótica que comenzó incluso antes de sonar la campana. Allin atacó desde las gradas con un Coffin Drop, llevando la lucha al público y desatando un intercambio brutal que incluyó mordidas y armas improvisadas.

Ya en el ring, Moxley usó el ataúd como mesa de tortura, mientras Allin contraatacó con un tenedor y varios Coffin Drops sobre su rival. La violencia fue creciendo con cada minuto: un Paradigm Shift sobre el ataúd, ataques con tubos y hasta la intervención de Bryan Danielson, quien le pasó una bolsa a Darby para intentar asfixiar a Moxley.

La recta final tuvo un giro inesperado con el regreso de PAC, quien atacó a Allin y lo metió en una bolsa de cadáveres antes de encerrarlo en el ataúd. Con ello, Moxley apenas tuvo que cerrar la tapa para llevarse la victoria.

► Lo que sigue entre Jon Moxley y Darby Allin

Moxley logró imponerse, pero el ataque de PAC dejó claro que la rivalidad con Darby Allin aún no termina. Con Danielson también involucrado, la historia apunta a un escenario de alianzas y traiciones que podría escalar en las próximas funciones.