All Out: Jon Moxley derrota a Darby Allin en lucha de ataud

por

Después de una intensa rivalidad entre Darby Allin y Jon Moxley durante meses, finalmente ambos luchadores se enfrentaron en un combate final, en una lucha de ataúd.

La tensión acumulada entre Jon Moxley y Darby Allin estalló en una batalla caótica que comenzó incluso antes de sonar la campana. Allin atacó desde las gradas con un Coffin Drop, llevando la lucha al público y desatando un intercambio brutal que incluyó mordidas y armas improvisadas.

Ya en el ring, Moxley usó el ataúd como mesa de tortura, mientras Allin contraatacó con un tenedor y varios Coffin Drops sobre su rival. La violencia fue creciendo con cada minuto: un Paradigm Shift sobre el ataúd, ataques con tubos y hasta la intervención de Bryan Danielson, quien le pasó una bolsa a Darby para intentar asfixiar a Moxley.

AEW All Out 2025.
AEW All Out 2025.

La recta final tuvo un giro inesperado con el regreso de PAC, quien atacó a Allin y lo metió en una bolsa de cadáveres antes de encerrarlo en el ataúd. Con ello, Moxley apenas tuvo que cerrar la tapa para llevarse la victoria.

► Lo que sigue entre Jon Moxley y Darby Allin

Moxley logró imponerse, pero el ataque de PAC dejó claro que la rivalidad con Darby Allin aún no termina. Con Danielson también involucrado, la historia apunta a un escenario de alianzas y traiciones que podría escalar en las próximas funciones.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos