All Out: «Hangman» Adam Page retiene el Campeonato AEW ante Kyle Fletcher

La lucha por el Campeonato Mundial de AEW enfrentó a un consagrado «Hangman» Adam Page ante un Kyle Fletcher que está buscando consolidarse.

Kyle Fletcher demostró por qué es considerado una de las estrellas en ascenso más prometedoras de AEW. De ser un eslabón débil en United Empire, ahora se enfrenta a figuras de primer nivel como ‘Hangman’ Adam Page, y su combate de más de media hora en All Out confirmó su crecimiento y capacidad para brillar en los grandes escenarios.

La lucha fue de menos a más, con ambos mostrando suficiencia y arrogancia inicial, intercambiando llaves y golpes hasta que la intensidad escaló. Fletcher atacó sin descanso el hombro de Hangman, ejecutando maniobras devastadoras como Brainbusters sobre la mesa de comentaristas, DDTs colgantes y un Hidden Blade. Hangman respondió con poderosos movimientos de su repertorio, incluyendo Desnucadora, Powerbomb, Tombstone y Super Dead Eye, evitando en varias ocasiones la caída definitiva.

El público se mantuvo en pie durante toda la contienda, con cánticos de “This is Awesome!”, mientras Fletcher resistía y respondía con creatividad, convirtiéndose en un rival digno y desafiante. Finalmente, Hangman conectó un Buckshot Lariat decisivo para retener el campeonato ante un agotado pero impresionante Fletcher.

► Lo que sigue para Adam Page y Kyle Fletcher

Este duelo deja en claro que Kyle Fletcher ya es un contendiente de primer nivel y podría volver a protagonizar combates por el título en el futuro cercano. Por su parte, Hangman reafirma su dominio en la división, pero la amenaza de Fletcher y otros aspirantes promete que la batalla por el campeonato continuará más intensa que nunca.