All Out AEW: Confirmadas las reglas del duelo por el Campeonato entre Kyle Fletcher y Hangman Page

En un tenso momento durante la firma de contrato para All Out, Tony Schiavone presentó a Hangman Adam Page y Kyle Fletcher, quienes disputarán el Campeonato AEW, pues ambos gladiadores se dijeron de todo antes del combate en Canadá.

La ceremonia se tornó intensa cuando Don Callis interrumpió para advertir a Page que ha encontrado un rival más grande y fuerte que él, asegurando que el sábado, el cinturón podría cambiar de manos.

La estipulación por el Campeonato AEW para All Out

Hangman tomó la palabra para anunciar que el contrato incluye una regla clave: si Don o cualquier miembro de su “Family” interviene durante el combate, no solo habría descalificación, sino que también se le retiraría el Campeonato de TNT a Fletcher. Page destacó la importancia de la integridad del duelo, buscando que el enfrentamiento sea entre los dos luchadores, sin interferencias.

AEW Dynamite 17 de septiembre de 2025 Kyle Fletcher Tony Schiavone Hangman Adam Page
Por su parte, Kyle Fletcher respondió confiado, asegurando que no teme a nada y declarando que All Out marcará su camino para convertirse en campeón mundial masculino. El británico subrayó que AEW necesita su talento y no a los veteranos, dejando en claro que el campeonato será suyo si sale victorioso.

Antes de firmar, Page cerró con un mensaje intenso: recordó a Fletcher que el resultado de All Out marcará su futuro en AEW y que la manera en que maneje la victoria o la derrota definirá su legado. Con esto, ambos luchadores firmaron oficialmente, dejando todo listo para un choque de alto voltaje este sábado en All Out.

Todo listo para All Out

La lucha por el Campeonato AEW será intensa y será el momento de Kyle Fletcher de dar el salto al estrellato, o de Adam Page de seguir dominando en la empresa de Tony Khan.

