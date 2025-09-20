All Out 2025: Mark Brisco se impone a MJF en una violenta lucha

La rivalidad entre Mark Briscoe y MJF llegó a un momento cumbre, cuando ambos luchadores se enfrentaron en una lucha violenta, en un Tables ‘n’ Tacks Match, apenas horas después de que el ex campeón cayera ante Místico en la función del 92 Aniversario del CMLL.

Briscoe no perdió tiempo y cubrió la lona con tachuelas antes de que sonara la campana, aunque fue él mismo quien terminó cayendo primero sobre ellas. MJF aprovechó para castigarlo, restregarle el rostro en las púas y dominar por momentos.

El castigo fue mutuo: Briscoe respondió lanzando a MJF sobre las tachuelas, además de ejecutar vuelos espectaculares sobre mesas. La violencia subió de tono cuando apareció una silla forrada con tachuelas y, más tarde, una mesa con el mismo destino.

Tras resistir un durísimo castigo, Briscoe conectó dos Froggy Bows, el segundo directamente sobre su rival en la lona. Para sellar la noche, ejecutó el Jay Driller, el movimiento insignia de su hermano, con el que consiguió la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará entre MJF y Marco Brisco?

La rivalidad podría haber terminado, pero MJF no le gustan las derrotas; sin embargo, podría dar la vuelta a la página para enfocarse en otras cosas.